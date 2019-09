Is de stijging van de zorgpremie bij DSW een voorbode?

De ongeveer 400.000 klanten van zorgverzekeraar DSW zijn komend jaar 118 euro per maand kwijt aan de zorgpremie. Dat is 6 euro meer dan dit jaar, terwijl het kabinet met Prinsjesdag nog zei dat het een stijging van 3 euro verwachtte. Een misrekening? Het is nog veel te vroeg dat te zeggen.

Die genoemde 3 euro was een gemiddelde. DSW is een kleine zorgverzekeraar en bovendien beweegt de premie van de Schiedamse verzekeraar niet parallel aan die van de ‘grote vier’: Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis, waar in totaal bijna 12 miljoen Nederlanders zijn verzekerd. Vorig jaar bijvoorbeeld steeg de premie van DSW met 4,50 euro terwijl die van CZ met 8,55 euro steeg en die van Menzis met 3 euro. Er is onderling dus nogal wat verschil.

DSW-directeur Aad de Groot verwacht dat de premies bij andere verzekeraars minder sterk zullen stijgen. Dat komt omdat DSW in de voorgaande twee jaren een flink deel van de financiële reserves heeft teruggegeven aan de premiebetaler. Dat scheelde 58 euro per jaar in de premie. De afbouw van de reserve is dit jaar ‘slechts’ 24 euro.

Vermeende gouden bergen

Zorgverzekeraars zijn verplicht een financiële reserve aan te houden zodat zij toch de rekeningen voor hun klanten kunnen betalen, ook als het financieel even tegenzit. Dat zijn de vermeende gouden bergen van de zorgverzekeraars die soms opduiken in berichten. Die bergen met geld zijn de afgelopen jaren behoorlijk geslonken doordat de verzekeraars verlies leden. Al wisten de verzekeraars de negatieve trend vorig jaar te keren door weer winst te maken.

Zorgverzekeraar CZ heeft de grootste financiële reserve. Zij zouden het meest geld kunnen inzetten om de premie te drukken. Zilveren Kruis heeft per klant de minste extra financiële ruimte.

Dat de zorgpremies bij DSW stijgen, ligt volgens De Groot niet alleen aan de financiële reserves, maar ook aan de stijgende kosten. Zorg wordt duurder omdat er meer ouderen komen en dankzij nieuwe middelen meer kan. Met medicijnen bijvoorbeeld, die soms behoorlijk prijzig zijn. Neem de twee geneesmiddelen tegen kanker die vorige maand in het basispakket zijn opgenomen. Die kosten per behandeling tienduizenden euro’s.

Daarnaast wijst De Groot op de personeelskosten. Ongeveer 60 procent van de kosten van ziekenhuizen bestaat uit salarissen. Die zijn te laag, vinden vakbonden. Zij eisen 5 procent loon erbij. De cao-onderhandeling verlopen vooralsnog stroef, toch verwacht De Groot dat de lonen flink zullen stijgen, wat deels betaald moet worden door hogere premies.

