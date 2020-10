Inspectie bevestigt: zorgmedewerkers steeds vaker toch aan het werk na positieve coronatest

Doorwerken in de zorg ondanks dat je recent positief bent getest op het coronavirus, dat gebeurt ook in Nederland, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de IGJ komt de continuïteit van zorg op meer en meer plekken onder druk te staan en raken oplossingen om toch aan (vervangend) personeel te komen uitgeput. Hierdoor ontvangt de Inspectie signalen dat zorgaanbieders zich steeds vaker genoodzaakt zien om besmette zorgverleners met milde klachten in te zetten, zij het voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De IGJ geeft geen concrete voorbeelden van zorglocaties waar besmet personeel nu toch werkt. Eerder deze maand berispte de Inspectie een verpleeghuislocatie van Present in Leerdam waar besmet personeel in overleg met de GGD bleef werken. In het verpleeghuis constateerde de Inspectie risico’s die leidden tot onveilige zorg. Zo lunchten positief en negatief geteste medewerkers in dezelfde ruimte en maakten ze gebruik van hetzelfde toilet. De locatie heeft tot 12 november om verbeteringen door te voeren en mag tot die datum geen nieuwe cliënten aannemen.

Het is volgens de IGJ ondoenlijk om te controleren of ieder verpleeghuis, ziekenhuis of ggz-instelling de protocollen van het RIVM naleeft. De Inspectie adviseert zorgorganisaties om in overleg met de bedrijfsarts of GGD te formuleren hoe er gewerkt wordt ten tijde van quarantaine. De afwegingen van het zorgbestuur moeten schriftelijk worden vastgelegd zodat eventueel bij de Inspectie verantwoording kan worden afgelegd.

Op koers voor een ramp

Woensdag zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer dat de zorg op koers ligt voor een ramp. Niet alleen stijgt het aantal opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen ongenadig hard, ook zorgpersoneel valt vaker uit vanwege een positieve test. Alleen al de afgelopen twee weken testten 11.000 medewerkers in de zorg positief op het coronavirus. Zorginstellingen blijken niet in staat om voor al dat personeel vervanging te vinden.

En dus werken besmet zorgpersoneel met geen of lichte klachten soms door, ook na een positieve test. FNV Zorg en Welzijn meldde dinsdag in het NOS Radio 1 journaal dat de vakbond die signalen ook krijgt. ’s Middags plaatste FNV een nieuw bericht over het onderwerp op haar sociale mediakanalen. “Daar kwamen veel felle reacties op”, zegt bestuurder Elise Merlijn. “Meer leden zeggen dat het gewoon gebeurt, dat je moet komen werken ondanks een positieve test. Gelukkig zijn er ook zorginstellingen die er alles aan doen om te voorkomen dat besmet personeel aan het werk gaat.” Merlijn noemt geen namen van bedrijven.

De richtlijn van het RIVM biedt volgens de gezondheidsinspectie ruimte voor zorginstellingen om bij hoge uitzondering besmet personeel zonder klachten en voorzien van beschermende middelen te laten doorwerken. Dat kan alleen als de directe continuïteit van de zorg in het geding komt.

FNV-bestuurder Merlijn noemt die uitzondering onaanvaardbaar. “Ik vind het bizar. In heel Nederland moet je in quarantaine na een positieve test maar als je met de kwetsbaarste mensen van het land werkt, kun je de regels minder nauw nemen. Ingepakt in beschermende kleding of niet, het risico is hartstikke groot dat er toch ergens iets misgaat.”

