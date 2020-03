Ingeborg wil geopereerd worden aan borstkanker, corona af niet. ‘Ik voel me een tikkend tijdbommetje’

Er zijn twee dingen die Ingeborg Jansen (50) uit Lisse zeker weet. Ze heeft borstkanker. En onder normale omstandigheden zou ze daaraan binnen zes weken geopereerd moeten worden.

Verder weet ze niets. Niet wanneer ze onder het mes gaat, en of die operatie borstbesparend kan. Niet of ze daarna nog chemotherapie nodig heeft. Niet of haar kanker is uitgezaaid: dat zou na de operatie uit weefselonderzoek moeten blijken. En al helemaal niets over haar vooruitzichten.

Het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp wil haar voorlopig niet opereren vanwege de corona-epidemie. Veel ziekenhuizen hebben een vergelijkbaar beleid. Ze volgen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie.

Voor een grote groep kankerpatiënten zijn daardoor operaties en chemo- en immunotherapie uitgesteld. Artsen zijn bang dat patiënten door die behandelingen kwetsbaar worden voor het virus. Bovendien proberen de ziekenhuizen capaciteit vrij te houden voor coronapatiënten. Niet alleen kankerpatiënten merken dat, ook andere planbare operaties zijn uitgesteld.

Ingeborg Jansen heeft borstkanker maar haar operatie is voor onbepaalde tijd uitgesteld. 'De onzekerheid nu is verschrikkelijk.' Beeld Privéfoto

‘Second best'-behandeling

Het verdachte plekje in Jansens borst dook op bij het bevolkingsonderzoek. Twee weken geleden bleek het inderdaad kanker. Vorige week had Jansen een gesprek met de chirurgisch-oncoloog. “Ik had me erop ingesteld dat ik dan zou horen waar ik aan toe was, en wanneer ik geopereerd zou worden.” In plaats daarvan meldde de arts dat een operatie er voorlopig niet inzit. Hij stelde voor in plaats daarvan hormoontherapie te starten, maar dat stelde Jansen niet gerust. “Het lijkt erop dat ik een ‘second best’-behandeling krijg”, zegt ze.

“Had ik maar een operatiedatum. Het voelt alsof er een tikkend tijdbommetje in me zit. Ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren. Weken, maanden? Het lijkt wel alsof je niet meetelt als je geen corona hebt.”

Eigenlijk had 2020 haar jaar moeten worden. Ruim een jaar geleden werd ze succesvol geopereerd aan melanoom, een gevaarlijke vorm van huidkanker. Elke drie maanden onderging ze een controle. Daarbij werden gelukkig geen nieuwe melanomen of uitzaaiingen in de lymfen gevonden. Sinds dit jaar hoeft ze nog maar eens in de zes maanden te komen. “Ik was zo blij. Ik had het gevoel dat ik eindelijk niet meer elke dag bezig hoef te zijn met dat melanoom.”

Hormoontherapie

Jansen, moeder van drie kinderen van 13, 15 en 17, gaat in de ‘vechtmodus’. Ze is nog niet met de hormoontherapie gestart, maar bekijkt eerst of een ander ziekenhuis misschien wel bereid is haar nu te opereren. “Ik ben verder gezond, dus volgens mij is het risico beperkt. De onzekerheid nu is verschrikkelijk. Die cellen vermenigvuldigen zich. Ik wil actie.”

Specialisten van het Spaarne Gasthuis stellen in een schriftelijke reactie dat ze zich kunnen voorstellen dat ‘patiënten zich veel zorgen maken’. Het ziekenhuis zegt ook de risico’s van wel behandelen en niet behandelen zorgvuldig te wegen. Een operatie voor borstkanker ‘zou tijdelijk uitgesteld kunnen worden’ met hormoontherapie als overbrugging, zoals aan Jansen is voorgesteld. Zo houdt het ziekenhuis ruimte vrij voor patiënten bij wie er geen alternatief is. In dat geval wordt wel altijd geopereerd.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wil dat de reguliere zorg bij kanker in de loop van april wordt hervat. Dan is een deel van de operaties ruim een maand uitgesteld.

Lees ook:

Corona kost ook andere patiënten het leven

Hoeveel levens kost de corona-epidemie bij Nederlanders die niet besmet zijn met het virus? Het is een vraag die onmogelijk te beantwoorden is. Maar veel artsen gaan ervan uit dat ze er zijn: verborgen slachtoffers van deze pandemie.

Ic-arts Gommers: Kritische grens van wat ziekenhuizen aankunnen in zicht

‘Wij moeten nu niet afwachten maar problemen oplossen’, zegt ic-arts Diederik Gommers. Op de ic’s neemt de druk toe. ‘Er zijn ziekenhuizen die ramvol liggen. Waar patiënten buiten de ic liggen, zoals in operatiekamers en uitslaapkamers.’