In het voorjaar stonden 20.000 Nederlanders klaar om de zorg te helpen. Nu zijn het er maar 2500. Hoe kan dat?

Maar liefst 20.000 Nederlanders meldden zich afgelopen voorjaar via de website Extrahandenvoordezorg.nl om de sector bij te staan tijdens de coronacrisis. Maar nu, tijdens de tweede coronapiek, is er een stuk minder animo: slechts 2500 personen hebben zich tot nu toe aangemeld. Anders dan in maart richt de oproep zich daarom nu ook op mensen die geen achtergrond in de sector hebben.

Dat is nodig, zeggen zorginstanties, want de branche komt vele handen tekort. Vooral in verpleeghuizen is de nood hoog; verpleegbrancheorganisatie V&VN meldde donderdag dat in sommige tehuizen maar liefst 50 procent van het personeel thuiszit omdat ze ziek zijn of misschien zelfs corona hebben. Zorgorganisaties roepen daarom iedereen die tijd heeft op om te komen helpen.

Huiveriger met aanmelden

“De urgentie van de coronacrisis is wat weggeëbd”, zegt een woordvoerder van zorgorganisatie ActiZ, een van de initiatiefnemers van ‘Extra handen voor de zorg’. “In het voorjaar leek corona voor veel mensen op een dijkdoorbraak: iedereen moest even helpen met zandzakken sjouwen, dan zouden we het snel oplossen. Nu het toch anders blijkt te lopen, zijn mensen wat huiveriger met zich aanmelden.”

In het voorjaar is bovendien lang niet iedereen die zich meldde ook daadwerkelijk ingezet in de zorg: zo’n 8000 mensen gingen uiteindelijk aan de slag. Dat had vooral een praktische oorzaak, zegt ActiZ. “Veel mensen waren van goede wil, maar bleken toch eigenlijk maar heel weinig beschikbaar te zijn, of alleen op heel specifieke dagen en tijdstippen. Dan is het lastig om mensen te matchen aan zorginstanties.”

Taken die iets toevoegen aan het welzijn van mensen

Nu het land slechts een gedeeltelijke lockdown beleeft, hebben nóg minder mensen tijd, vermoedt de organisatie. Toch hoopt de initiatiefnemer dat er meer aanmeldingen zullen komen nu de oproep is uitgebreid. “We hopen heel erg op steun voor taken waar zorgpersoneel nu geen tijd meer voor heeft, maar die wel veel toevoegen aan het welzijn van mensen.” Horecapersoneel dat nu thuiszit, zou volgens de organisatie bijvoorbeeld kunnen helpen als gastvrouw of gastheer in een verpleeghuis. Ook kunnen mensen zonder zorgopleiding een stoomcursus van een week volgen, bij de Nationale Zorgklas. “Daarna kun je ook ondersteunen bij echte zorgtaken, zoals het aan- en uitkleden van ouderen.”

De lente-aanmelders die in eerste instantie niet aan de slag konden, worden ook opnieuw benaderd om te kijken of ze nu wel kunnen bijspringen. ActiZ zegt ook iets pragmatischer te zijn in de beoordeling van de inzetbaarheid van personen die zich aanmelden. “Als mensen één dag per week beschikbaar zijn, is dat al heel mooi.”

