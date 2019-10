In het nieuwe ziekenhuis van Curaçao is de patiënt niet veilig

Áls de deuren van het splinternieuwe Curaçao Medical Centre op 15 november al opengaan, dan zal er voorlopig niet kunnen worden geopereerd. Er is zoveel mis dat het nog maar de vraag is of de officiële opening van het ziekenhuis in Willemstad doorgaat.

Bouwprojectmanager AT Osborne, die in opdracht van het land Curaçao inspecties op het complex uitvoert, heeft geconstateerd dat zeker negen vitale onderdelen een ‘zeer hoog risico’ vormen voor het functioneren van het nieuwe ziekenhuis. Zo klopt er volgens de inspecteurs weinig van de elektrische bedrading, die los en buiten kabelgoten in het plafond is weggewerkt. Verschillende kabelgoten zijn al verzakt als gevolg van het gewicht van de kabels. Elektrische koppelingen zijn provisorisch met tape afgewerkt en de installateurs hebben de kleurcodes van bedrading niet gevolgd. Ook is de bedrading in stopcontacten verkeerd aangelegd.

Dat is niet het enige. De aansturing van zowel de verlichting als van de luchtbehandeling werkt niet. In de operatiekamers bestaat het risico dat lucht van vuile naar schone gebieden stroomt. Schuifdeuren blijven steken of gaan niet open. De hartkatheterisatiekamer en de centrale sterilisatie-afdeling zijn niet op kwaliteit gecontroleerd, waardoor niet duidelijk is hoe het staat met de luchtdruk, de luchtlekkage, de temperatuur, de relatieve vochtigheid en de microbiologische verontreiniging van het binnenklimaat.

De kabels op deze foto zijn niet beschermd tegen scherpe randen. Beeld Dick Drayer

‘Klein gebrek’

Directeur Anthon Casperson van het oude Sint Elisabeth Hospitaal zegt dat hem inmiddels is gevraagd de operatiekamers en de sterilisatieafdeling in zijn ziekenhuis na 15 november open te houden. Bouwer Ballast Nedam wil geen commentaar geven en verwijst door naar woordvoerder Clifton Wallé van het nieuwe ziekenhuis. Die bevestigt dat er een lange lijst is van aandachtspunten, maar dat die een opening van het nieuwe ziekenhuis niet in de weg staat.

Vanwege het kritische rapport geeft Ballast Nedam geen toestemming om patiëntenzorg te verlenen in het gebouw. Mocht Curaçao het ziekenhuis toch willen openen, dan moet het de staat aanvaarden waarin het ziekenhuis op 1 november verkeert. Alle openstaande werkzaamheden worden vanaf dat moment beschouwd als ‘klein gebrek’.

Bouwprojectmanager AT Osborne schrijft in een mail dat het volstrekt onduidelijk is welke werkzaamheden nog voor de opening worden uitgevoerd en welke daarna. Ook is niet duidelijk wanneer die ‘kleine’ gebreken dan opgelost worden.

Op deze foto is de medische aarding niet juist aangesloten. Beeld Dick Drayer

Financiering nog niet rond De opdracht tot de bouw van het Curaçao Medical Centre met 300 bedden werd in 2013 gegeven aan Ballast Nedam. De initiële begroting bedroeg bijna 200 miljoen euro. Nederland heeft dat geld via een obligatielening tegen gunstige voorwaarden geleend aan Curaçao. Door vertragingen in de bouw is er nog eens 100 miljoen euro aan bouwkosten bijgekomen. De financiering daarvoor is nog niet rond. Het ziekenhuis zou eerst in 2015 opgeleverd worden, dat werd verschoven naar 2017, 2018 en nu dus op 15 november 2019. Het ziekenhuis staat in de historische wijk Otrobanda in Willemstad. Vlak naast het bestaande St. Elisabeth Hospitaal, dat deels is gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw.

