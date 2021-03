In de derde golf sterven minder mensen dan gemiddeld. Hoe kan dat?

Volgens de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vorige week in Nederland 3100 mensen overleden. Dat zijn 200 sterfgevallen minder dan de verwachting voor deze periode van het jaar en 100 minder dan de week daarvoor.

De verminderde sterfte zat volledig in de leeftijdscategorie van 80 jaar en ouder. Tussen 15 en 21 maart overleden 1700 80-plussers, terwijl gemiddeld in de vijf jaar daarvoor in deze periode (week 11) ruim 1900 mensen van 80 jaar en ouder overleden. In de andere leeftijdscategorieën was de sterfte zoals verwacht: ruim 950 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 400 mensen jonger dan 65 jaar.

Veel kwetsbare ouderen al eerder overleden

Sinds oktober vorig jaar was de wekelijkse sterfte hoger dan de verwachting. Sinds half februari zijn minder mensen dan verwacht overleden. Die omkering van de trend is voor een groot deel te danken aan de vaccinatiecampagne. Inmiddels hebben meer dan een miljoen ouderen en verpleeghuisbewoners één of twee inentingen ontvangen. De daling is ook het gevolg van het feit dat afgelopen jaar veel kwetsbare ouderen voortijdig zijn overleden.

Het RIVM registreerde vorige week 138 overleden covidpatiënten. Officieel heeft de pandemie in Nederland nu 16.338 levens geëist. Omdat niet iedereen zich laat testen of wordt getest, ligt het werkelijke sterftecijfer vermoedelijk flink hoger. Het CBS registreerde in 2020 15.000 extra sterfgevallen.

Er lagen donderdag 2192 coronapatiënten in een ziekenhuis, van wie er 619 op een intensive care werden behandeld. Die aantallen zijn al enige tijd vrij stabiel. De instroom is de afgelopen week wel gestaag gestegen.

Ook het percentage positieve tests stijgt

Het RIVM meldde donderdag 7740 nieuwe coronagevallen, het hoogste aantal op een dag sinds 8 januari. Het is ook 10 procent meer dan het gemiddelde van vorige week. De laatste tijd laten meer mensen zich testen, maar ook het percentage positieve tests stijgt.

