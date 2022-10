‘Ik wou dat ik haar weer in mijn buik kon stoppen’, zei de moeder van de patiënt. ‘Waar ze veilig is’

Op de overdracht van het ziekenhuis stond: ‘39-jarige vrouw met gemetastaseerd longcarcinoom. Mevrouw gaat morgen met ontslag om thuis te overlijden. Graag zorg inzetten omtrent morfinepomp en terminale zorg.’

Naast de deurmat van het appartement in een zijstraatje van de Amstel staan twee paar stevige wandelschoenen. Onder het kopje ‘sociale context’ had ik gelezen dat ze onlangs is getrouwd, en dat ze nog aan het overwegen was om eicellen te laten invriezen.

‘Fijn dat je er bent!’ De man die de deur opendoet haalt een hand door zijn haar en doet een stap naar achteren. Hij draagt een Pink Floyd T-shirt, The Rising of The Moon. Ik loop achter hem aan door de smalle gang naar de slaapkamer. In het schemerlicht van de halfopen gordijnen staat, naast een tweepersoonsbed dat bijna de hele kamer inneemt, het ziekenhuisbed waarin zij ligt.

‘Goedemorgen, Anita,’ zeg ik, en ik raak haar schouder aan. Ze draait haar hoofd naar me toe en ze kijkt me aan. Ik vertel haar wie ik ben en wat ik kom doen. Ze knippert even met haar ogen en kijkt dan weer de andere kant op. Om haar hoofd is een bandana geknoopt.

‘Ze kan niet meer praten,’ zegt haar man. Op het bijzettafeltje staat naast een onaangeroerde smoothie een iPad die een diavoorstelling afspeelt. Ik zie een mistig berglandschap.

‘Onze huwelijksreis,’ zegt hij. ‘We hebben The Five Sisters of Kintail beklommen.’

‘Wanneer was dat?’ vraag ik.

‘Afgelopen zomer.’

In de badkamer vul ik een teiltje met warm water. In een mandje onder de spiegel zie ik mascara, een haarborstel en enkele tampons liggen.

‘Dit vindt ze lekker.’ Ik krijg een potje in mijn handen gedrukt waar ‘Touch of Happiness’ opstaat.

Voorzichtig kleed ik haar uit. Haar ogen zijn soms open en dan weer dicht, haar lichaam is volledig passief, er is geen spierspanning. Ik dompel een washandje in het water en ik was haar gezicht. Ik knoop de bandana los en borstel de klitten uit haar haren. Ze zou mijn zus kunnen zijn.

Zoete sinaasappel en ceder

Haar huid is rimpelloos en haar borsten zijn klein en ongeschonden als van een jong meisje. Ik controleer het subcutane naaldje van de morfinepomp dat in haar bovenarm zit. Vervolgens draai ik haar op haar zij om de incontinentiebroek eraf te halen en haar van onderen te wassen. Aan de buitenkant is niets te zien dat erop wijst dat enkele centimeters onder mijn handen een invasief gedrocht is begonnen aan zijn laatste overwinningsslag. Ik draai haar terug op haar rug en ik wikkel de bandana weer om haar hoofd. Dan open ik de deksel van ‘Touch of Happiness’. Wij zijn zusters. Wanneer ik de kamer verlaat ruik ik, net als zij, naar zoete sinaasappel en ceder.

In de woonkamer ontmoet ik haar moeder. Wat ze kunnen verwachten de komende dagen, vraagt ze. Ik geef uitleg over de verschijnselen van de stervensfase. Ook vertel ik dat het gehoor nog heel lang intact blijft, vaak tot op het laatst, ook al praat iemand niet meer terug. En hoe ze kunnen letten op tekenen van pijn of ongemak. Ik kijk de vrouw aan.

‘U bent de mama, u kent haar het beste.’

Ze legt haar handen op haar buik en mompelt iets dat ik niet versta. Is ze bezorgd over mogelijke buikklachten? Ik ga dichterbij haar staan om te kunnen horen wat ze zegt.

‘Ik wou dat ik haar terug kon stoppen.’ Ze houdt haar buik vast. ‘Hier, waar ze veilig is.’

Bernadette is oncologie-wijkverpleegkundige en schrijft een reeks columns over de mensen die ze ontmoet en verzorgt.