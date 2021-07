Ik voel me duizelig als ik opsta, valt daar iets aan te doen?

Iedereen is weleens duizelig als je plotseling opstaat of uit een kermisattractie komt. Maar wat als aanvallen van duizeligheid je hondsberoerd maken?

Een gepensioneerde lezer is actief en gezond, maar kon een paar maanden geleden plots zijn bed niet uit. “Ik voelde me alsof ik de halve nacht in een achtbaan had gezeten in plaats van in bed had gelegen. Ik was ontzettend duizelig. Toen ik toch op probeerde te staan brak het zweet me uit en werd ik heel misselijk. Sindsdien is het nog een paar keer gebeurd. Pas na een paar uur was ik weer de oude.”

Niks bijzonders, vast een lage bloeddruk, kreeg hij al een paar keer te horen. Hijzelf twijfelt daaraan. “Ik vermoed dat het met mijn evenwicht te maken heeft. Wat ik vooral wil weten is of ik de draaierigheid kan voorkomen, want het voelt heel naar.”

Waaier aan ziektes

“Duizeligheid wordt nogal vaak onderschat, want iedereen is weleens duizelig”, zegt KNO-arts en evenwichtsdeskundige Raymond van de Berg van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). “Duizeligheid is op zichzelf geen ziekte. Het is een klacht die door een waaier aan ziektes of aandoeningen kan worden veroorzaakt. Een lage bloeddruk is er daar eentje van, maar er zijn veel andere oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan migraine, bijwerkingen van bepaalde medicijnen, aandoeningen van het evenwichtsorgaan, een goedaardige tumor van de evenwichtszenuw of een herseninfarct.”

Zo makkelijk is dus niet te zeggen waarom deze lezer de wereld rond ziet draaien. “Als het vaker voorkomt of de aanvallen heftig zijn, is het uiteraard verstandig om die onderliggende oorzaak op te sporen. Want misschien (niet altijd) kun je er wat aan doen”, aldus Van de Berg. Er zijn drie belangrijke vragen die de lezer zichzelf alvast kan stellen. “Waardoor wordt de duizeligheid uitgelokt; komt het plotseling opzetten of wordt het bijvoorbeeld erger zodra je je hoofd beweegt? Is de duizeligheid acuut en eenmalig, of keert het vaker terug? En hoe voelt de duizeligheid: draait de hele wereld als een tol om je heen of voel je je met name licht in het hoofd?”

Evenwicht is een zintuig

Bij terugkerende draaiduizeligheid en misselijkheid is er niet zelden sprake van een aandoening aan het evenwichtsorgaan. “Het evenwicht is een zintuig net als onze ogen en oren. Maar van ons evenwicht zijn we ons meestal niet bewust, totdat het ons in de steek laat”, zegt Paula Hijne, auteur van het boek ‘Evenwicht in uitvoering’. “Een op de vijf mensen heeft last van evenwichtsproblemen. Vooral bij 60-plussers komt het relatief vaak voor.”

Het evenwichtsorgaan zit in het binnenoor en werkt net als andere zintuigen nauw samen met het brein. Een verstoord heeft grote impact op het dagelijks functioneren. Hijne ging zich verdiepen in evenwicht en het evenwichtssysteem, nadat vijftien jaar geleden de diagnose ziekte van Menière bij haar werd gesteld.

Beeld HH

Dit is een ziekte van het evenwichtsorgaan waarbij je aanvallen krijgt van draaiduizeligheid, tinnitus en gehoorverlies. “Ik kan tijdens een aanval absoluut niet uit bed overeind komen, ik weet niet wat boven of onder is en ik val dan geheid om. Het kan zomaar opeens opkomen. Dat maakt je angstig. Het is wachten totdat de aanval voorbij is.”

Klachtenvermindering

Aan de oorzaak van Menière is eigenlijk niets te doen. Aanvallen kunnen wel geremd worden door medicijnen of een operatie. Ook bij andere ziektes aan het evenwichtsorgaan wordt vaak ingezet op klachtenvermindering.

Hijne begeleidt inmiddels mensen hoe ze om kunnen gaan met draaiduizeligheid en evenwichtsproblemen. “Al je zintuigen gaan langzaam achteruit als je ouder wordt. Als je ogen slechter worden neem je een bril, maar ook voor evenwichtsproblemen zijn er strategieën. Het is belangrijk dat je je kop niet in het zand steekt. Je kunt bijvoorbeeld bewuster opstaan en bewegen, om te voorkomen dat je zomaar omvalt.”

Of de lezer aanvallen van duizeligheid heeft van voorbijgaande aard, zijn klachten kunnen worden geremd of hij er mee moet leren leven, kunnen Hijne en Van de Berg zo niet zeggen. Wel vinden ze dat de klachten van de lezer genoeg aanleiding geven om om méér onderzoek te vragen bij de huisarts, neuroloog of KNO-arts.