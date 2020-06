Ik vind het saai om met de kinderen te spelen, is dat erg?

Samen met de kinderen blokken bouwen of vadertje en moedertje spelen. Moeder vindt het maar saai. Moet ze toch meedoen?

Een kasteel van lego bouwen of nep-cappuccino zetten in een houten keukentje. De ene ouder geniet met volle teugen, de ander ziet met ­lede ogen de tijd wegtikken, smachtend naar een echte kop koffie. “Ik vind het saai en zonde van mijn tijd”, bekent een moeder van kinderen van 3 en 6 jaar.

“Ik doe het wel, maar ik kijk vooral uit naar het moment waarop ik weer wat anders kan gaan doen. Tegelijkertijd voel ik me daar schuldig over. Welke moeder vindt het nu niet leuk om met haar kinderen spelen? Er zijn andere dingen die ik wel graag met de kinderen doe, zoals boekjes lezen of naar het bos gaan. Maar dat doe je ook niet de hele dag. Moet ik me over mijn weerzin heen zetten en meer tijd spelend op de grond doorbrengen of kan ik mijn kinderen leren om meer zelf te spelen?”

“Het is een illusie om te denken dat ouders het altijd leuk vinden om met hun kinderen te spelen”, zegt psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse. “Zeker nu we vaak thuis zijn en kinderen veel aandacht en tijd vragen van hun ouders, kan het best een belasting zijn.”

“Daar staat tegenover dat het heel goed is voor de ontwikkeling van een kind om met volwassenen te spelen”, aldus orthopedagoog Rian Meddens van Psychogoed.nl. “Het versterkt de band tussen ouders en kind, de taalontwikkeling wordt gestimuleerd en de sociale vaardigheden worden geoefend.”

Urenlang spelen is niet nodig

Toch wil dat niet zeggen dat moeder zich over haar weerzin moet heen zetten en moet meespelen. Akse: “Doe vooral dingen met je kinderen die je zelf ook graag doet. De ene ouder vindt het geweldig om lego te bouwen met zijn kind, de ander maakt liever samen een grote legpuzzel. Deze moeder geeft aan dat ze het leuk vindt om naar het bos te gaan of een boekje te lezen, dan doen ze natuurlijk al iets leuks samen. Urenlang met je kind spelen is sowieso niet nodig, een paar keer per dag vijf of tien minuten is al voldoende.”

Volgens Meddens hoeft deze moeder zich niet schuldig te voelen. “Het is ­logisch dat niet alles je even goed ligt, dat maakt je zeker geen slechte moeder. Vaak zijn er andere volwassenen in de buurt die compenseren. Vader die graag met lego bouwt of oma die houdt van knutselen. ”

Je hoeft als ouder niet mee te spelen met je kind, maar regelmatig aandacht geven tijdens het spelen is wél belangrijk. “Kinderen willen gehoord en ­gezien worden. Soms is het al genoeg om even vijf minuten bij je kind te gaan zitten”, zegt Akse. “Toon interesse, stel een paar vragen over het spel en je zult zien dat je kind al sneller gemotiveerd is om zelf te blijven spelen.”

Help je kind op weg

Vooral kleine kinderen hebben veelvuldig behoefte aan aandacht van hun ouders. Maar als volwassene heb je ook je eigen bezigheden en hoef je niet constant beschikbaar te zijn voor de kinderen. “Het is zoeken naar een balans tussen voldoende aandacht voor je kind én voor jezelf. Kinderen vanaf een jaar of drie kun je zelf leren spelen en zichzelf leren vermaken. Een paar uurtjes is daarentegen nogal veel gevraagd”, zegt Akse.

Zelf spelen is iets dat kinderen moeten leren. Daarnaast is het natuurlijk afhankelijk van het karakter van het kind. “Het ene kind heeft wat meer ­behoefte aan prikkels en contact dan het andere”, zegt Meddens. “Help je kind op weg met speelgoed kiezen en breng het spel op gang. Daarna laat je ze zelf aan de gang gaan tot de zelfspeeltijd voorbij is.”

Lastige pubers, dreinende tieners of ­krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Zelf een kwestie indienen? Mail naar opvoedvraag@trouw.nl.