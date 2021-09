Ik begrijp ineens niet meer wat het is dat ik niet begrijp

Er zijn allerlei soorten onbegrip. Zo snap ik eigenlijk niets van kwantumfysica. Natuurkundige Richard Feynman zei daarover: “Wie zegt dat hij het begrijpt, die snapt het niet”. Maar wie zoals ik, zegt dat hij het niet begrijpt, die snapt er zo mogelijk nog minder van.

Astrofysica is ook zo’n duister gebied. Het heelal ontstond ruim 13 miljard jaar geleden. Maar GNZ-11, het verst verwijderde zichtbare sterrenstelsel, staat op zo’n 33 miljard lichtjaren afstand. Vraag me niet hoe ze dat hebben gemeten. Maar 33 miljard lichtjaren bij ons vandaan? Dat kan niet, want dat licht heeft ons nog niet bereikt. Tenzij je zegt dat dat licht 20,4 miljard jaar voordat het heelal bestond op weg is gegaan naar ons. Onzin. Conclusie? GNZ-11 reist sneller dan licht bij ons weg. En nu begrijp ik ineens niet meer wat het is dat ik niet begrijp.

Terug naar planeet Aarde: ook hier is er veel dat ik niet begrijp. Niet in fysieke systemen, maar in de mensen om mij heen.

Godsdienst begrijp ik maar half. Als katholiek jongetje leefde ik moeiteloos met het middeleeuwse wereldbeeld. Auteur Kurt Tucholsky somde de toestand mooi op toen hij schreef: “De meeste mensen vieren kerst omdat de meeste mensen kerst vieren”. Voor ons was ‘God schiep de wereld’ net zo gewoon als ‘De walvis is een zoogdier’. Als ik zeg dat ik godsdienst maar half begrijp dan bedoel ik dat ik mij de geestestoestand van toen goed herinner, en het is beslist geen nare herinnering.

Godsbeleving

Hoe ben ik buiten het geloof geraakt? Niet door mijn scherpe geest. Het was meer een kwestie waarover Tucholsky zou zeggen: “In de sixties verlieten de meeste mensen de kerk omdat de meeste mensen de kerk verlieten”. Maar nu komt het onbegrip. Stephan Sanders vertelt hoe hij laat in zijn leven tot een Godsbeleving is gekomen. Hij is niet de enige. In mijn kennissenkring ken ik twee vergelijkbare voorbeelden. Vijftigplus en gelovig geworden. Niet binnen het ondoordachte kader dat ik schetste. Maar min of meer op eigen houtje. Wat is er gebeurd in hun hoofden? Zagen ze iets dat gebeurde in de wereld? Waarom gebeurde dat niet in mijn hoofd? We zitten toch in dezelfde wereld? Of is het een kwestie van: ‘je moet het willen zien’? Dat zou wel kunnen als het om een grap gaat, of een patroon in het behang, maar God kan toch geen kwestie zijn van ‘nou ja, sommigen zien het en sommigen zien het niet’? Ik kom hier niet uit.

Ik heb er nog twee. In mijn werk heb ik nogal eens te maken met artsen die geen euthanasie willen verlenen aan een zieke. Soms op religieuze grond. God zal uitmaken wanneer je stervensuur geslagen is en niemand anders. Ik begrijp dat wel, al zie ik het niet zo. Een andere afwijzingsgrond is een geloof in reïncarnatie. Door je huidige incarnatie voortijdig af te breken loop je als het ware de les uit voordat het eindsignaal heeft geklonken en mis je dus een deel van het onderricht. In een volgend leven word je dan teruggezet naar de vorige klas. Je schiet dus niks op met euthanasie, integendeel. Snap ik misschien nog net, maar het wordt al moeilijker. Mijn echte onbegrip komt bij wat ik artsen nogal eens hoor zeggen als verklaring voor hun weigering om iemand te helpen met euthanasie: “Ik ken die vrouw nauwelijks”. Ik durf dan nooit te zeggen: “Is dit dan niet het moment waarop je haar beter zou moeten leren kennen, nu haar nood zo hoog gestegen is dat ze om de dood vraagt?” Ik begrijp niet hoe je als arts een euthanasieverzoek terzijde kunt schuiven ‘omdat je haar nauwelijks kent’.

Sapioseksueel

Iets minder ingrijpend is mijn laatste onbegrijpelijkheid (voor vandaag): ik las een contactadvertentie in NRC waarin een mevrouw zichzelf beschrijft als sapioseksueel. Sapio, sapiens, wijsheid? Weet u daar iets van? Zou ze alleen met wijzen willen paren? Zou ze tijdens de daad wijsheden ingefluisterd willen krijgen? Of zou ze tot de wijsheid zijn gekomen dat seks niet prettig is? Gaat hier weer een nieuwe kast open en is het lastig om eruit te komen? Ik snap niet waar het over gaat.