Iedereen kan straks in een app klachten checken op corona

Een aanhoudende verkoudheid of benauwdheid? Dergelijke klachten alvast checken op corona via een mobiele app lijkt te werken. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam lanceerde twee weken geleden de coronacheck voor op je smartphone en na een succesvolle proefperiode in en rondom Amsterdam wordt de app nu uitgerold door heel Nederland. Deze week moet de app beschikbaar zijn voor bijna 5 miljoen mensen.

Twee weken na de lancering heeft de coronacheckapp ruim 52.000 dagelijkse gebruikers, meldt het OLVG. En dat cijfer groeit dagelijks sterk. Meer dan een miljoen metingen voerde de applicatie al uit en dat leidde ertoe dat bij een kleine drieduizend patiënten een verdenking van het coronavirus werd vastgesteld. Hun is dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan waarna het ziekenhuis deze mensen blijft volgen.

De app, gebouwd door het Amsterdamse techbedrijf Luscii werkt als volgt: gebruikers moeten dagelijks informatie die van belang is doorgeven via hun mobiel. Hoe hoog hun lichaamstemperatuur is, of ze keelpijn hebben, hoe erg ze hoesten en of ze benauwd zijn en hoe heftig die klachten dan zijn. Een medisch team ter plaatse het OLVG heeft daarvoor een aparte afdeling opgezet - bekijkt dagelijks de ingevulde gegevens en verstrekt vervolgens advies.

Twintigduizend telefoongesprekken

Dat kan via een bericht via de app, maar gebeurt ook telefonisch. Als na beoordeling van de gegevens die een gebruiker instuurt, blijkt dat contact met een zorgverlener nodig is dan wordt iemand gebeld. Deskundigen van het OLVG hebben de afgelopen twee weken ruim twintigduizend telefoongesprekken gevoerd met gebruikers van de app, aldus het ziekenhuis.

Verpleegkundig specialist longgeneeskunde Ingrid Wegman zit in dit medisch team. Ze vertelt op de site van het OLVG dat ze veel mensen heeft gebeld die last hebben van benauwdheidsklachten. “Mensen zijn heel blij met de corona check. Het komt tegemoet aan een behoefte, want er is best veel angst. De app, waarbij je dagelijks informatie aan ons kan doorgeven, geeft dan houvast.’

Inmiddels is de mobiele app via meer ziekenhuizen beschikbaar, zoals het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het UMC Utrecht. In de Domstad beoordelen zesdejaars studenten geneeskunde de data die via de app binnenkomen, waarna er overleg is met de huisartsen van het ziekenhuis. Volgens hoogleraar huisartsgeneeskunde Niek de Wit uit Utrecht stelt de app mensen in staat om op een verantwoorde manier zelf hun klachten in de gaten te houden. Daarmee wordt de druk op huisartsen- en ziekenhuiszorg zoveel mogelijk beperkt.

Belangrijke disclaimer van de ziekenhuizen: de app is een aanvulling op de huidige zorg in Nederland, maar geen vervanger. Wie dringend hulp nodig heeft moet nog altijd een huisarts of 112 bellen.

