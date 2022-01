Ic-verpleegkundige Van der Grinten kiest voortdurend welke zorg ze niet verleent: ‘Mensonterend’

Als er maar geen foto’s aan de wand hangen, of naast het bed staan. Dan gaat het nog wel. Dan zijn het lichamen die daar liggen, aan slangen die de taken van hun organen overnemen. Hangen de foto’s er wel, dan zien ic-verpleegkundige Marieken van der Grinten en haar collega’s van het Radboudumc geen lichamen maar mensen, elk met hun eigen geschiedenis, met hun geliefden, vrienden en familie, die Van der Grinten soms aan de telefoon heeft, die met angst in hun stem hopen op een goed bericht.

Als ze de machteloze stemmen hoort aan de andere kant van de lijn, kijkt ze om naar andere patiënten met families en geliefden die zij nodig moet behandelen. Ze heeft geen tijd voor telefoongesprekken, en dat raakt haar. Hoe kan ze nu een gesprek afkappen met een wanhopig familielid? Toch maakt ze die keuzes en voelt de mentale schaafwonden, keer op keer, tot de wond zo diep is uitgesleten dat Van der Grinten in een burn-out belandt.

‘Je krijgt enorme palliatieve afdelingen’

Dat was tijdens de eerste golf. Nu staat ze opnieuw aan het bed, geen vijf maar drie dagen in de week. Opnieuw zijn er de keuzes vanwege de schaarste die Van der Grinten het gevoel geven tekort te schieten. Dat is precies wat morele stress is: het gevoel te falen, elke keer weer.

“Ik vind het moeilijk om erover te praten,” zegt ze. “Je moet van tevoren nadenken welke handelingen je wel en niet meer doet, omdat het te druk is om je normale werk te doen, te werken volgens jouw standaard.”

Al is de grootste druk eraf in de ziekenhuizen, tijd voor ontspanning is er niet. Nog altijd zijn er te veel coronapatiënten en hangt code zwart boven de ziekenhuizen. Wat als de omikronvariant alsnog om zich heen slaat?

Dan moeten Van der Grinten en haar collega’s alles laten vallen dat niet gericht is op overleven. “Zoals de algemene dagelijkse verzorging. Geen tijd om mensen te helpen uit bed te komen, dan doe je dat niet meer. En ligt de ic helemaal vol, dan ga je triëren voor een ic-opname. Je neemt iedereen op in het ziekenhuis, weigert niemand, maar je krijgt enorme palliatieve afdelingen.”

'Dit is de pandemie van de verpleegkundige’

Voor corona werkte Van der Grinten ook al op de ic en maakte ze geregeld mee dat patiënten overleden. Toch, dit is anders. Ze heeft de hand vastgehouden van een man die stierf. Hij had een zus, vertelde de man. Lang geleden voor het laatst gezien. Hij had de kracht niet haar nog te spreken. Marieken was de laatste die hem in leven zag. Terwijl hij in slaap werd gebracht voor intubatie, bleef ze herhalen: ik ben bij u, ik ga goed voor u zorgen, u bent niet alleen. “Dat is schrale zorg, mensonterend, maar het enige wat ik kon doen.”

Naast ic-verpleegkundige is Van der Grinten gespreksleider Moreel beraad dat het Radboudumc geregeld houdt, waarin ethische dilemma’s worden besproken. Ook vond ze een nieuwe bron van energie: verpleegkundigen zoals zijzelf helpen. Ze schreef twee documenten die landelijk rondgaan; een over omgaan met code zwart en een over afschalen van verpleegkundige zorg dat onvermijdelijk is als het ziekenhuis vol stroomt. “Daar moet je van tevoren over nadenken. Je kan zo de kans op morele stress verkleinen. Daarnaast is het doel van het document; meer inspraak voor verpleegkundigen op de verpleegafdelingen. Want deze pandemie, is de pandemie van de verpleegkundige”, zegt ze.

“Artsen hebben het ook superzwaar en maken moeilijke beslissingen, maar als je altijd aan het bed staat, word je het meest geconfronteerd met morele stress”, zegt Van der Grinten. “Daarom is het zo belangrijk dat we mee kunnen praten over wat te doen. Wij hebben veel kennis en ervaring. De kracht van de verpleegkundige is dat zij er is tijdens alle kwetsbare momenten van patiënten. Wij zijn goed in fysieke zorg en psychosociale begeleiding. Maar dat laatste gaat er helemaal van af. Verpleegkundigen op de verpleegafdelingen hebben het zo druk dat zij soms een kamer binnenkomen en de patiënt dood op bed ligt. Het is hele schrale zorg.”

Lees ook:

Boosteren of niet? De helft van Nederland is eruit, maar welke vragen leven bij de twijfelaars?

Bijna de helft van de volwassenen heeft een booster gehad of een afspraak gepland.De rest moet dat nog doen. Welke vragen leven bij twijfelaars?