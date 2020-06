Ic’s presenteren een ‘heel ambitieus’ plan voor een drastische uitbreiding

Als in een rapport de woorden ‘heel ambitieus’ staan genoteerd, wil dat eigenlijk zeggen: dit wordt erg moeilijk. In het najaar willen de ic’s in Nederlandse ziekenhuizen uitbreiden naar 1700 bedden. Maar waar halen zij het benodigde personeel vandaan?

Begin dit jaar stonden er 1150 bedden klaar. Die konden de ziekenhuizen niet allemaal benutten, want er was personeel voor slechts 1000 patiënten. Door inventiviteit en lange dagen maken, lukte het om begin april toch 1400 covid-patiënten aan de beademing te krijgen.

Veel meer nieuwe verpleegkundigen

Dat nooit meer, wist iedereen die bij de ic’s betrokken was. Vandaar het rapport dat Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vandaag aan staatssecretaris Martin van Rijn overhandigde. Om het aantal ic-verpleegkundigen op peil te houden, moeten er elk jaar tussen de 800 en 1000 nieuwelingen instromen. Vanuit de opleidingen komen slechts een paar honderd nieuwe ic-verpleegkundigen. Dat moet dus omhoog, maar voor de korte termijn heeft dat geen effect. De opleiding duurt namelijk 18 maanden.

Om toch in het najaar voldoende verpleegkundigen te hebben, moeten zij daarom voor meer patiënten gaan zorgen. Ook voormalig ic-verpleegkundigen kunnen worden ingeschakeld, net als verpleegkundigen van andere afdelingen die versnelde cursussen kunnen gaan volgen. Daarbij kunnen deeltijders meer uren draaien. Dan moet het lukken om op korte termijn voldoende personeel te vinden, denkt de LNAZ. Maar andere afdelingen hebben dat personeel ook nodig, want als de ic’s vol lopen, betekent dat ook drukte op de Covid-zalen in ziekenhuizen. In totaal zijn er daarom de komende jaren duizenden extra verpleegkundigen in de ziekenhuizen nodig.

De 1700 bedden die het LNAZ voorstelt zijn niet allemaal bedoeld voor Covid-patiënten. Het merendeel, 1050, is bestemd voor de gewone zorg. Toch stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen dat het vrijwel onmogelijk is om te beloven dat de reguliere zorg bij een tweede golf voor 100 procent doorgaat. Zo denkt ook Diederik Gommers er over: “Daarvoor zijn zulke grote aantallen personeel nodig, dat gaat gewoon niet lukken”, zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Dat erkent overigens het LNAZ ook. Dat hoopt op 80 procent doorgang van de niet-Covid-behandelingen.

Geen hoger salaris

Gommers vindt dat duidelijker in het rapport had moeten staan dat verpleegkundigen beter beloond moeten worden voor hun werk. “Er is geld nodig om verpleegkundigen aan ons te binden. Nu wordt te veel uitgegaan van hun goodwill: het gaat nu meer over verloven intrekken en contracturen uitbreiden.” In dat opzicht is hij ook teleurgesteld in de politiek, premier Mark Rutte voorop, omdat die geen extra salarisverhoging voor verpleegkundigen regelt.

