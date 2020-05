Humanitas tegen verpleeghuizen: Ga verantwoord open, maar ga open

Een moeder die moet kiezen welke van haar tien kinderen op bezoek mag komen. Een vader die een laatste rotmaand heeft omdat hij zonder lichamelijk contact moest sterven. Bewoners van verpleeghuizen en hun geliefden hebben zwaar geleden onder twee maanden huisarrest. De roep om een versoepeling van de bezoekregeling klinkt daarom steeds luider.

Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van de stichting Humanitas deed in Rotterdam mee aan de proef van 25 verpleeghuizen om één keer per week een vaste bezoeker toe te staan. Op locatie De Zilverlinde was iedereen tevreden. Dat smaakte naar meer. “Nu moet de oproep zijn: Ga verantwoord open. Maar ga open”, aldus Van Herk. Humanitas opent nu meerdere locaties en wil sneller meer bezoek mogelijk maken.

‘Het offer is te zwaar’

Sinds maandag mag elk coronavrij verpleeghuis bezoek laten komen volgens het protocol van het ministerie van volksgezondheid. Een ruime meerderheid van 60 procent heeft geen coronabesmetting gehad. Toch staan lang niet alle 2500 verpleeghuizen in Nederland bezoek toe. Koepelorganisatie Actiz vertegenwoordigt hen. Uit een peiling die de koepel vorige week hield, bleek dat bijna twee derde van de verpleeghuizen stapsgewijs gaat openen. Nog niet iedereen is er klaar voor. De inrichting van een locatie speelt een rol, en er valt veel te regelen.

Bovendien moet er in een verpleeghuis na een coronabesmetting twee weken pauze zijn geweest. Maar zijn er geen andere opties, bijvoorbeeld voor een groot huis met meerdere gescheiden verdiepingen waar slechts één of twee mensen besmet zijn? Moeten de honderden andere bewoners dan opgesloten blijven? Actiz wil dat meer maatwerk mogelijk wordt. “Als het in de locatie en met de werkroosters mogelijk is, zou je een besmette afdeling kunnen afzonderen. Denk ook aan de noordelijke regio’s waar amper corona is geweest”, zegt woordvoerder Eric Bosman.

Actiz vindt vooral de grens die de minister stelt op 15 juli veel te laat om met meerdere bezoekers te gaan proberen. “Die datum is uit de lucht gegrepen. Het offer dat mensen moeten brengen is te zwaar.” Maar Bosman heeft uit het debat van de minister met de Tweede Kamer vorige week begrepen dat ook Hugo de Jonge naar een opening zoekt.

Jongeren in het verpleeghuis

Dinsdag eindigde de test van de 25 verpleeghuizen. Daarom was minister De Jonge naar De Zilverlinde gekomen. “Hij nam echt de tijd om te spreken met bewoners, familie en medewerkers”, zegt Van Herk. De emoties liepen aan het begin van de proef hoog op toen bewoners weer live iemand konden spreken, samen iets konden eten en elkaar in de ogen konden kijken. “Zo’n iPadje is toch heel onpersoonlijk”, aldus Van Herk. De Zilverlinde is maar een kleinschalige locatie. Er wonen relatief veel jongeren met bijvoorbeeld parkinson, MS of een dwarslaesie. “Dat er jongeren in verpleeghuizen wonen, vergeten mensen vaak.”

Volgens Van Herk ervaren de bewoners De Zilverlinde als hun eigen woning. “Onze filosofie is dat mensen zelf de regie voeren. Dus als een bewoner en zijn familie zeggen dat bezoek kan, dan ga ik daar niet voor liggen.”

Wat Humanitas geleerd heeft van de proef met De Zilverlinde, is dat het belangrijk is om goed met elkaar te spreken. Er leeft ook angst onder familie, bewoners en werknemers. “De ene helft zegt uit angst: alstublieft geen bezoek. En de andere helft zegt: alstublieft wél bezoek. Die werelden moet je op één afdeling bij elkaar brengen.”

