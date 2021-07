Hulpverleners in ggz vragen steun bij geweld: ‘Het onderwerp moet op de agenda’

De recente aanslag op zorgmedewerkers in Den Haag heeft voor een schok in de psychiatrie gezorgd. Het leidde tot een paginagrote advertentie van zo’n zestig instellingen in de krant van maandag, en tot een nieuwe actie vrijdag: een minuut stilte voor de slachtoffers. Medewerkers in tientallen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben meegedaan.

Dat zegt woordvoerder Michel van Erp van NU’91, dat zorgprofessionals vertegenwoordigt. Op 12 juli kwam in het Haagse Parnassia een beveiliger om en raakte een hulpverleenster ernstig gewond, toen een klant hen aanviel en beschoot. De 67-jarige dader maakte daarna een eind aan zijn eigen leven.

‘Er is te weinig verbeterd’

De krantenadvertentie vroeg om steun voor hulpverleners die geweld ervaren. Het ministerie van volksgezondheid steunde de oproep. Maar wat levert ‘steun’ op? “Loze woorden helpen niets. Het onderwerp moet op de agenda, bij overheid en werkgevers”, zegt Van Erp.

Agressie en geweld komen steeds vaker voor bij de ruim één miljoen mensen die jaarlijks een beroep doen op psychische hulpverlening, weet NU’91. In 2018 hield de organisatie een peiling waaruit bleek dat 84 procent van de medewerkers in de afgelopen vijf jaar verbaal of fysiek geweld had meegemaakt. “Sindsdien is er te weinig verbeterd”, aldus NU’91.

‘Het personeel weet het soms gewoon beter’

Van Erp constateert een aantal chronische problemen waarbij te weinig verbetering zichtbaar is. Allereerst blijft een veelgehoorde klacht van ggz-werknemers dat hun werkgevers niet luisteren naar hun adviezen als het om veiligheid gaat. “Neem een storing in het alarmsysteem. Zoiets moet je meteen oppakken, maar in de praktijk volgen vergaderingen over een nieuw systeem.”

Een ander simpel voorbeeld: waar komt de sleutelkast te hangen? “Het personeel geeft aan waar dat veilig is, maar de regel is dat een commissie hierover vergadert, waarna de kast juist ergens anders wordt opgehangen. Dat is niet van deze tijd. Het personeel weet het soms gewoon beter”, zegt Van Erp. Elke afdeling is anders, met andere cliënten en gevoeligheden, en dat vraagt om maatwerk in plaats van standaard maatregelen, aldus NU’91.

Geen anonimiteit voor aangevallen medewerkers

De organisatie wijst ook naar de overheid. Juridische vervolging loopt nog lang niet naar behoren, constateert Van Erp. Geweld tegen hulpverleners heeft toch prioriteit? “Dat is in de praktijk niet zo. Wij vragen al jaren erom anoniem aangifte te kunnen doen uit veiligheid. Voor daders is veel meer geregeld, die blijven wel anoniem, terwijl aangevallen medewerkers dat nog steeds niet kunnen.”

‘Meer lastige cliënten in de ggz’

Er komt de laatste jaren een zwaardere groep cliënten, vaak met drank- en/of drugsproblemen, ziet Van Erp. Het betekent dat hun omgeving ook op het terrein verschijnt: dealers, zogenaamde vrienden. “En die zijn ook agressief tegen het personeel.”

Zelfs de coronaperiode leverde werknemers meer stress op. “Lontjes werden korter, bij patiënten en hun omgeving. Schelden is aan de orde van de dag, maar ook spugen of expres in het gezicht hoesten komt voor. Dat is heel vernederend, vooral als er niks mee gebeurt.”

Beer op de juridische weg

NU’91 ziet als beer op de juridische weg dat politie en justitie zich vaak geen raad weten met deze cliënten. “Ze zitten al in een instelling, dus wat moeten wij er nog mee, is de gedachte. Maar als iemand die amok heeft gemaakt na een paar uur weer op de afdeling staat, doet dat wat met het personeel. Dat is heel bedreigend én vernederend. Justitie legt het onder op de stapel en seponeert te veel zaken. Maar agressie hoort niet bij ons werk, ook niet voor onze cliënten.”

