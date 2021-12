Huisartsen vrezen verlies van praktijkondersteuner door complexe financiering

Tientallen huisartsen schreven een boze brief aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis omdat de verzekeraar de financiering voor praktijkondersteuners verandert. Zij vrezen dat zij hun praktijkondersteuners komend jaar niet meer kunnen betalen, en dus kwijtraken. Wat is er precies aan de hand?

“Het is allemaal zo complex geworden”, zegt huisarts Henk van den Assem uit Houten. Daarmee zegt hij niets te veel. Om het probleem te begrijpen, is het van belang te weten hoe de huisarts wordt gefinancierd. Hij of zij krijgt betaald per ingeschreven patiënt. Of de huisarts deze patiënt elke week ziet of eenmaal in de vijf jaar, maakt niet uit, het bedrag blijft hetzelfde. Met dat bedrag kan de huisarts de praktijk overeind houden.

Daarnaast krijgen huisartsen ook betaald per consult. Dat is geen hoog bedrag, “iets van 10 euro per consult”, zegt Van den Assem. “Een beloning voor hard werken”, zonder dat er een prikkel van uitgaat om patiënten te zien enkel voor het geld. Dat tarief staat vast. Niet de verzekeraar bepaalt de hoogte, maar de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat doet de praktijkondersteuner

Ongeveer twintig jaar geleden kwam de praktijkondersteuner op. “Deze is er voor patiënten met chronische ziekten, als diabetes, longziekten en hart- en vaatziekten. Als de praktijkondersteuner deze patiënten behandelt, heeft de huisarts meer tijd voor anderen. Zij zijn enorm waardevol”, zegt Van den Assem. De praktijkondersteuner is in dienst bij de huisarts. Die kan deze betalen dankzij een apart potje bij de verzekeraar.

Nu zijn er twee soorten praktijkondersteuners. Naast de ‘gewone’ is er ook een praktijkondersteuner ggz. Die wordt op dezelfde manier betaald als de huisarts. Dus: een vast bedrag per patiënt plus gedeclareerde uren voor elk consult.

Geheel via declaraties

Doe dat ook zo voor de gewone praktijkondersteuner, vroegen huisartsen die in een overlegteam geregeld met de verzekeraar praten. Doen we, zei de verzekeraar. We betalen de praktijkondersteuner voortaan geheel via declaraties. Dus zonder het vaste bedrag per ingeschreven patiënt.

Maar ho eens even, dat bedoelen we niet, zeggen huisartsen. Alleen declareren is niet genoeg vanwege de lage tarieven. Dat bedrag is juist bedoeld als extraatje, niet als volwaardige betaling. Daarbij is deze ‘resolute en onverwachte’ beslissing genomen zonder eerst met huisartsen te overleggen, zegt Van den Assem.

Nog iets, niet alle uren die een praktijkondersteuner werkt zijn bij de verzekeraar te factureren. “Je kunt alleen declareren als je een patiënt ziet. Als je een uur bezig bent met een bed zoeken voor een patiënt, dan zit hij daar niet bij en is dat niet te declareren.”

Dat weet Zilveren Kruis ook. De verzekeraar schat dat ongeveer 15 procent van de uren niet is te declareren en vult dat gat financieel op. “Dat is een schatting, maar die komt niet overeen met de werkelijkheid”, zegt Van den Assem.

Wel budgetneutraal

Zilveren Kruis stelt dat het juist wil investeren in huisartsenposten. De verzekeraar heeft een rekentool op de site gepubliceerd zodat huisartsen kunnen zien welke gevolgen de nieuwe financiering heeft. Maar huisartsen hebben volgens Zilveren Kruis die rekentool niet altijd goed ingevuld, zodat de uitkomsten niet budgetneutraal, maar negatief zijn.

En stel dat er onbedoelde negatieve effecten zijn, dan zal Zilveren Kruis dat oplossen, belooft de verzekeraar. Maar huisartsen vertrouwen dat niet. “Want Zilveren Kruis wil niet de garantie geven dat er wordt gerepareerd.”

