Huisarts is onzeker over risico's Covid-19 voor hartpatiënten

Benauwdheid en pijn op de borst zijn symptomen van hart- en vaataandoeningen, maar ze kunnen ook een symptoom zijn van Covid-19. De huisarts kan het verschil soms moeilijk zien, en weet niet altijd wat de beste behandeling is.

“We willen beter weten hoe we besmette patiënten in een vroeg stadium kunnen behandelen, om zo ernstige klachten en ziekenhuisopname te voorkomen”, zegt Frans Rutten, huisarts en onderzoeker bij het UMC Utrecht in een bericht van de Hartstichting.

Rutten is betrokken bij een onderzoek dat de Hartstichting nu start naar de bijzondere risico's van besmetting met het Sars-Cov-2 virus voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Dat hartpatiënten een verhoogd risico lopen is bekend, net als mensen met diabetes of hoge bloeddruk.

Gevolgen

Bovendien zijn de gevolgen van een besmetting ernstiger. Dat blijkt onder meer uit epidemiologisch onderzoek in China, waar de Covid-19 epidemie begon. In dat onderzoek bleek dat Covid-19 bij iets meer dan 2 procent van de totale patiëntenpopulatie dodelijk. Maar van de patiënten die voor besmetting structureel hoge bloeddruk hadden overleed 6 procent, van patiënten met diabetes 7 procent, en van de hart- en vaatpatiënten die Covid-19 kregen overleed meer dan 10 procent.

Behalve die epidemiologische cijfers is er nog heel weinig bekend over de individuele verschillen die de uitkomst van een besmetting bepalen. Dat maakt het de huisarts moeilijk, zegt Rutten: “Veel hart- en vaatpatiënten hebben zorgen en vragen, waarop we nog geen goed antwoord hebben.”

Naast dit onderzoek in de huisartspraktijk is onder de hoede van de Hartstichting ook begonnen met een onderzoek onder Covid-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn beland. Vraag is hier niet zozeer wat hartproblemen betekenen voor de virusinfectie, maar wat het coronavirus doet met het hart.

Ontstekingen aan het hart

Covid-19 richt vooral schade aan in de luchtwegen. Maar het virus kan ook ontstekingen veroorzaken aan het hart. Uit onderzoeken die tot nu toe in verschillende landen zijn gedaan blijkt dat schade aan het hart optreedt bij zo'n 25 procent van de Covid-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Hartproblemen zouden een rol spelen bij zo’n 40 procent van de overlijdens door Covid-19.

Doel van het onderzoek van de Hartstichting is effecten op het hart in kaart te brengen bij opgenomen Covid-19 patiënten, en te volgen wat de virusinfectie doet na hun ontslag uit het ziekenhuis. Bovendien ligt er voor hartpatiënten de belangrijke vraag wat de invloed kan zijn van de medicijnen die ze gebruiken. Zo is nog niet duidelijk of bloeddrukverlagers het verloop van Covid-19 erger maken of juist temperen.

Bloedstolsels beschadigen longen Covid-patiënten en wellicht ook hart, nieren en hersenen

De helft van de Covid-patiënten op de intensive care ontwikkelt bloedstolsels en longembolieën. Wordt dat niet op tijd ontdekt, dan is er grote kans op overlijden.