Hoop op minder ongeplande zwangerschappen na terugkeer pil in basispakket

Donderdag steunde een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van de PvdA over de terugkeer van anticonceptie in het basispakket. Het gaat om een breed scala aan voorbehoedsmiddelen die via de huisarts verkrijgbaar zijn, zoals de pil maar ook het hormoonspiraaltje of het anticonceptiestaafje. Condooms horen hier niet bij. De Tweede Kamer vindt dat elke vrouw toegang moet hebben tot de voor haar meest geschikte anticonceptie, ongeacht financiële situatie of leeftijd. “De pil is relatief goedkoop, maar voor een hormoonspiraaltje betaal je al gauw 150 euro”, zegt Ineke van der Vlugt, programmamanager anticonceptie bij kenniscentrum seksualiteit Rutgers. “Er zijn vrouwen die vanuit kostenoverweging daarom andere keuzes maken.”

Het anticonceptiegebruik is in Nederland behoorlijk hoog en stabiel. Met name de pil is populair; bijna de helft van de seksueel ervaren vrouwen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar slikt de pil, zo’n 15 procent gebruikt een spiraaltje. Vrouwen onder de 20 gebruiken de pil nog vaker, niet alleen om niet zwanger te worden, maar ook om menstruatieklachten te onderdrukken of acné tegen te gaan. Van de vrouwen ouder dan 25 jaar slikt ongeveer een kwart de pil en heeft 18 procent een spiraaltje. Zo’n 10 procent gebruikt condooms als anticonceptie.

Toch zijn er volgens Van der Vlugt nog altijd behoorlijk wat vrouwen die onbedoeld en ongewenst zwanger raken. “Gelukkig zien we het aantal tienermoeders en abortussen onder jonge vrouwen tot 20 jaar al een paar jaar afnemen. Maar er is zeker winst te behalen. Van alle vrouwen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar die vorig jaar zwanger werden, was dat bij 5 procent ongepland. Vermoedelijk omdat ze geen anticonceptie gebruikten, deze verkeerd gebruikten of de anticonceptie faalde. Als anticonceptie wordt vergoed, kan het aantal onbedoelde zwangerschappen zeker omlaag.”

Met vergoeding meer opties

Van der Vlugt verwacht dat meer vrouwen voor passende anticonceptie kiezen als de kosten geen rol meer spelen. “Het geeft meer opties, zoals het hormoonspiraaltje, koperspiraaltje of hormoonstaafje. Deze werken langer en je hoeft er niet dagelijks aan te denken. De pil kun je vergeten of het condoom kan scheuren waardoor je alsnog zwanger raakt.”

Volgens Van der Vlugt lijkt er een groeiende groep jongvolwassen vrouwen die bewust kiest voor een alternatieve vorm van anticonceptie, zoals de ‘natuurlijk methode’, ondersteund met apps die de vruchtbaarheidscyclus bijhouden. “Zij willen geen hormonen meer slikken, meer controle krijgen over hun lichaam en bewuster leven.” Hoe groot deze groep is, gaat Rutgers het komende jaar onderzoeken.

Lees ook:

ChristenUnie: Pil weer vergoeden om abortus te voorkomen

De anticonceptiepil moet terug in het basispakket, wil de ChristenUnie, om abortussen zoveel mogelijk tegen te gaan.