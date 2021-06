Hooikoortspatiënten hebben opeens extra vaak niesbuien. Hoe komt dat?

Waterige ogen, onbedaarlijke niesbuien: wie hooikoorts heeft, heeft het deze maand niet makkelijk. Een plotseling opkomende pollenpiek hult een groot deel van Nederland deze donderdag en vrijdag in paars: volgens Hooikoortsradar.nl zijn er ‘extreem veel pollen’ in de lucht.

Waarom zijn er nu zo veel pollen?

Dat heeft alles te maken met het relatief natte, koude voorjaar, legt bioloog Maurice Martens uit. Volgens Martens is er daardoor nu een ‘uitzonderlijke samenballing’ van graspollen in de lucht, en die pollen veroorzaken bij 4 miljoen Nederlanders hooikoorts.

De vossenstaart, een grassoort, bloeit normaal vanaf eind maart. Dit jaar niet, vanwege de kou. Nu valt de bloeiperiode gelijk met die van andere grassoorten, zoals ijle en zachte dravik, kropaar en glanshaveralmen. Door de natte meimaand heeft al dat gras bovendien flink kunnen groeien. De hooikoortsklachten komen daardoor ook vrij plotseling op: een paar weken terug waren er nauwelijks klachten en nu heel veel.

“Het is nu al een tijdlang mooi weer, waardoor de lucht niet wordt schoongewassen”, legt Martens uit. “Het pollengehalte in de lucht neemt alleen maar toe.” Pas woensdag voorziet het KNMI regen.

Beeld Louman & Friso

Hoe weet ik nu of ik hooikoorts heb of corona?

Met corona greep ook de niesschaamte in Nederland om zich heen. Na menig ‘hatsjoe’ volgt op dit moment in één adem door de bezweringsformule: “Het is hooikoorts!” Maar ja, hoe weet je dat zeker?

Het RIVM gaat ervan uit dat veel mensen met hooikoorts zelf aanvoelen of het de hun bekende hooikoortsklachten zijn of niet. Vanwege de vertraging in de grasbloei dit jaar zou het wel kunnen dat de klachten dit jaar wat later zijn dan normaal: nu pas, in plaats van al in mei.

Maar helemaal zeker is dat nooit, zegt allergoloog Sanne Ruikes op de website van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. Waterige en jeukende ogen horen in elk geval duidelijk bij hooikoorts. Koorts hoort dat (ondanks de naam) duidelijk niet.

Vanaf hier wordt het onderscheid vager. Een loopneus en niezen horen bij hooikoorts, maar kunnen volgens het RIVM ook het begin zijn van de symptomen van covid. Een plotseling opkomende hoest is een van de opvallendste symptomen van covid, maar komt – helaas – soms ook bij hooikoorts voor.

Anders dan covid reageert hooikoorts op anti-allergiemedicatie. Maar ja, als er zo veel pollen in de lucht zijn als deze week, kan het zijn dat ook medicatie niet alle klachten wegneemt.

Wanneer moet je je als hooikoortspatiënt laten testen?

Wie hooikoorts heeft, kan helaas daarnaast óók beginnende corona hebben, en de hooikoorts kan het lastiger maken de klachten goed te onderscheiden. Wie naast zijn normale hooikoortsklachten klachten heeft die hij of zij niet helemaal herkent, moet daarom toch naar de GGD-teststraat. Bij twijfel testen, zo blijft volgens het RIVM het devies.

Lees ook:

In een week van min 15 naar zonnig lenteweer, kan de natuur dat wel aan?

Binnen een week van stevige vrieskou en sneeuw naar temperaturen boven de 10 graden. Hoe reageert de natuur hierop?