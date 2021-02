Hoofdpijn en vermoeidheid wijzen meer op Covid dan neusverkoudheid

Ruim 1200 van hen kregen later een positieve coronatest, en de onderzoekers keken naar het verband tussen de geregistreerde symptomen en een positief testresultaat.

Bekende symptomen als verlies van reuk en smaak, hoesten, kortademigheid en koorts bleken elk minder vaak voor te komen dan vermoeidheid en hoofdpijn. Het enige probleem: vermoeidheid en hoofdpijn komen óók vaak voor bij mensen die geen covid blijken te hebben.

Hoofdpijn en vermoeidheid gelden in Nederland niet als een signaal om naar de teststraat te gaan. Zouden ze wel in het lijstje met klachten worden opgenomen, dan zouden we volgens de onderzoekers in theorie 92 procent van alle covid-gevallen opsporen. Zonder komen we op 69 procent.

Maar dat heeft wel een prijs: per opgespoorde besmetting komen dan dubbel zoveel mensen voor niets naar de teststraat, zo blijkt uit het onderzoek dat deze week verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Infection.

Moeilijke balans

“Als je nu in het ziekenhuis verpleegkundigen op vermoeidheid zou gaan screenen, zou ze vrijwel iedereen moeten testen”, zegt Jan Kluytmans, OMT-lid en arts-microbioloog in het Bredase Amphia Ziekenhuis. “Ik denk dat 95 procent van de mensen op dit moment wel vermoeider is dan normaal.” Dat maakt vermoeidheid als klacht volgens hem lastig op waarde te schatten.

Spierpijn is volgens Kluytmans wél een minder bekende klacht die onder medewerkers in zijn ziekenhuis geldt als een symptoom. Dat geldt ook voor extreme vermoeidheid, ofwel algehele malaise.

“Het is een hele moeilijke balans”, vindt Kluytmans. “Als we meer testen, zullen we meer besmettingen vinden. Maar hoeveel mensen komen erbij die je dan moet testen?” Kluytmans wijst bovendien op testbereidheid, die volgens hem in Nederland al laag is. “Vaak zeggen mensen dat ze zich niet laten testen omdat ze zulke milde klachten hebben. Zullen mensen met vermoeidheid of hoofdpijn wel naar de teststraat gaan? En als ze dan vijf keer voor niets zijn gekomen, zullen ze dan de zesde keer nog wel gaan?”

Volgens Kluytmans is het vooral van belang dat iedereen die dat wil zich laagdrempelig kan laten testen. “Als je nooit hoofdpijn hebt, en nu ineens wel, dan kun je je laten testen. Bij twijfel: testen.”

Opvallend genoeg blijkt neusverkoudheid helemaal niet zo’n goede voorspeller, zo zegt een van de onderzoekers achter de nieuwe studie in de Volkskrant. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt verkoudheid ook niet meer in haar lijstje met meest kenmerkende symptomen.

Een woordvoerder van het RIVM stelt dat de studies naar symptomen door RIVM-medewerkers worden bekeken, en regelmatig doorgespeeld naar het OMT. Dat zal binnenkort ook gebeuren met dit onderzoek. Soms leidt dat tot een aanpassing van de testrichtlijnen.

