Hoelang wacht een kind op jeugdzorg? Niemand die het echt weet

Hoeveel kinderen wachten op een bepaald moment op jeugdzorg? En hoelang wachten zij dan precies? Het zijn ogenschijnlijk eenvoudige vragen. Toch ontbreekt op dit moment een landelijk overzicht van vraag en aanbod in de jeugdzorg. Daardoor is er geen totaalplaatje van de wachttijden bij de tientallen zorgaanbieders in het land.

Regionale oplossing lastig zonder overzicht

Dat is zorgelijk, meent stichting Het Vergeten Kind, een organisatie die opkomt voor de belangen van kinderen met een moeilijke thuissituatie. “Doordat we geen overzicht hebben, weten we ook niet goed in welke regio meer zorgaanbod moet komen, en om welk type zorg dat dan moet gaan”, zegt Yfke van der Ploeg, onderzoeker bij de stichting. “Waar wachten kinderen op een pleeggezin of traumazorg, en waar hebben zorgaanbieders nog plekken vrij? Dat moet je van elkaar weten voordat je naar een regionale oplossing kunt toewerken.”

De stichting deed in de zomer van 2021 een verkennend onderzoek naar de wachttijden in de jeugdzorg, onder 31 kinderen en 120 hulpverleners. Daaruit bleek dat kinderen gemiddeld ruim tien maanden wachten op hulp. En van enige verbetering lijkt nog geen sprake, zeggen deskundigen.

Datasystemen aan elkaar knopen is bijna ondoenlijk

Sindsdien doet de overheid pogingen om de wachttijden uit het hele land op één plek te verzamelen. In proefregio Rijnmond blijkt hoe ingewikkeld dat is. Eind vorig jaar had het dashboard volgens de planning gereed moeten zijn, maar die datum is niet gehaald. Het blijkt bijna ondoenlijk om verschillende datasystemen – van huisarts tot gemeente tot zorgaanbieder – aan elkaar te knopen zonder daarbij de privacy van de cliënt te schaden.

Een landelijk totaaloverzicht van de wachttijden is al helemaal toekomstmuziek. “Op dit moment hebben we geen bruikbaar inzicht in de wachttijden”, schreef het team in mei. “Dit is landelijk zo en geldt bovendien voor de meeste regio’s.”

Geen idee hoe groot de crisis echt is

Dat is wel wat gemakkelijk gedacht, vindt Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. “Het is ongetwijfeld een zeer complexe operatie. Toch vind ik het onbestaanbaar dat we begin 2023 nog steeds geen goed inzicht hebben, terwijl de wetgeving al uit 2015 dateert. Goede data zijn stap één om inzichtelijk te maken hoe het gesteld is met de kinderrechten. Eigenlijk hebben we zonder die gegevens geen idee hoe groot de crisis echt is. Soms bekruipt me het gevoel dat de overheid dat wel prima vindt. Het zou de tekortkomingen alleen maar zichtbaarder maken.”

