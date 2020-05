Hoe staat de strijd tegen het coronavirus ervoor in Nederland?

De doden door het coronavirus zorgen niet meer voor pieken in de getallen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sterker, er sterven nu wekelijks zelfs minder mensen dan in het pre-coronatijdperk, meldt het CBS vandaag. Daarmee lijkt de eerste golf ten einde, die aan een kleine 9000 mensen het leven heeft gekost. Hoe staat Nederland er nu voor?

Een belangrijke indicator, zeg maar de toerenteller van het eerder zo veelgenoemde dashboard, zijn het aantal besmettingen. De afgelopen twee weken is het aantal besmettingen redelijk stabiel. Vorige week was er sprake van een lichte stijging, deze week van een lichte daling. Grofweg is er elke dag sprake van ongeveer 150 tot 200 nieuwe besmettingen. In werkelijkheid zijn meer mensen besmet.

Toch is het getal bruikbaar om aan te tonen hoe belangrijk een andere indicator is, en wel het reproductiegetal; de R. Die bepaalt hoe snel het aantal nieuwe patiënten groeit. Volgens het RIVM schommelt de R nog altijd net onder de 1. Bij een R van 1 besmet elke patiënt een ander persoon. Als er dagelijks 150 nieuwe besmettingen zijn, zorgen zij bij een R van 0,9 voor 135 nieuwe patiënten. Zo’n sprong van het virus naar nieuwe patiënten duurt ongeveer 4 dagen. In een maand kan het virus dus ongeveer acht van deze sprongen maken. Na acht sprongen zorgen die oorspronkelijk 150 patiënten dus nog maar voor 58 nieuwe besmettingen.

Hoe belangrijk het is om het reproductiegetal onder de 1 te houden, laat een kleine rekensom zien. Die 58 nieuwe besmettingen bij een R van 0,9 veranderen in 1590 nieuwe zieken bij een R van 1,3.

De activiteit van het virus loopt nauwelijks terug

De R verschilt van regio tot regio. Dat is terug te zien in de cijfers per gemeente. In de grotere steden kwam er bijvoorbeeld in Leeuwarden afgelopen week geen nieuwe enkele besmetting bij. Dordrecht en Arnhem vallen op als gemeenten waar het virus actief is. Meestal heeft dat te maken met een zeer plaatselijke uitbraak. In Dordrecht gebeurde dat bijvoorbeeld in verpleeghuis Parkhuis, waar deze week 7 bewoners positief zijn getest. In totaal hebben 115 bewoners en 64 medewerkers van Parkhuis Covid-19; goed voor bijna 40 procent van alle besmettingen in Dordrecht.

Landelijk is ook goed terug te zien hoezeer het virus vooral de ouderen heeft geraakt die langdurige zorg nodig hebben, of dat nu in een verpleeghuis is of via de thuiszorg. Bijna zes op de tien doden ontving langdurige zorg.

Het RIVM kijkt vooral naar de cijfers over ziekenhuizen. Die laten zien dat er nog maar nauwelijks patiënten zijn met dusdanig ernstige klachten dat zij naar het ziekenhuis moeten. Vandaag meldde het RIVM negen nieuwe patiënten. De aantallen schommelen al enkele dagen rond dat getal. Ook dat laat zien dat het virus nog slechts in geringe mate actief is. Tegelijkertijd betekent de stabilisering van de cijfers ook dat de activiteit van het virus nauwelijks meer terugloopt.

Nu het virus minder slachtoffers maakt, kunnen ziekenhuizen herstellen van de afgelopen maanden. In totaal hebben bijna 12.000 patiënten in de ziekenhuizen gelegen. 900 van hen liggen daar nog altijd.

