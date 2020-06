Hoe pakt Nederland de volgende pandemie aan?

Of het nu gaat om de vermeende tweede golf of om geheel nieuwe pandemie; alle aandacht naar de besmette patiënten, dat zal niet nog een keer gebeuren. De reguliere zorg moet een volgende keer door blijven draaien, zo is op te maken uit de plannen van de ic’s en gesprekken met diverse zorgbestuurders.

Zo zegt bestuursvoorzitter van het Elizabeth Tweesteden Zieken (ETZ) in Tilburg Bart Berden dat de “niet-coronapatiënten tekort zijn gedaan”. Bas Leerink die het Landelijke Coördinatie Patiënten Spreiding (LCPS) leidt, zegt dat “enige afschaling van reguliere zorg mogelijk is, maar zoals nu dat doen we niet meer”. Ook de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) laat weten “dat reguliere zorg sowieso door moet gaan, wel of geen corona”.

Aantoonbare schade

De afgelopen maanden zijn er ruim één miljoen minder verwijzingen in de reguliere zorg uitgeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar. Een deel van die zorg is uitstelbaar, maar bij een ander deel blijkt dat toch niet zo’n goed idee te zijn geweest. “Veel mensen ondervinden leed door het stopzetten van de reguliere zorg”, zegt Berden. “Door bijvoorbeeld onderzoeken enige tijd uit te stellen, kunnen de uitkomsten op termijn veel ernstiger zijn dan als de gevonden kwaal in een vroegtijdig stadium was ontdekt.” Zo hoorde hij van een oogarts over een patiënt die maanden moesten wachten, waardoor de patiënt het gezichtsvermogen voor een deel permanent moet missen.

Daarnaast lopen volgens Berden de wachtlijsten zo hoog op dat het onmogelijk wordt om die binnen een acceptabele termijn op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Daardoor komt ook de nieuwe zorgvraag automatisch weer in het gedrang. “Wat we van de huidige crisis geleerd hebben, is dat door het afschalen van de reguliere zorg de complete zorg ontregeld is geraakt”, zegt de bestuursvoorzitter van het Tilburgse ziekenhuis. “Dat moet een eventueel volgende keer echt anders.”

Dat kan betekenen dat een ‘gewone’ patiënt voorrang krijgt op een patiënt met Covid-19, of een andere infectieziekte. Dat is overigens in maart en april ook niet gebeurd. Bewoners van verpleeghuizen bijvoorbeeld bleven in hun instelling. En als het even kon, moesten besmette personen thuis uitzieken.

Lijden onder bezoekverbod

Naast de spanning rond de oplopende ic-opnames zal de coronapandemie ook worden herinnerd door de verhalen uit de verpleeghuizen. De laatste weken verschijnen er onderzoeken, onder meer van het Trimbos-instituut, die concluderen wat familieleden al eerder zagen: bewoners hebben geleden onder het bezoekverbod. Of het bij een volgende pandemie of een tweede golf tot een nieuw landelijk bezoekverbod komt, lijkt niet waarschijnlijk. Sowieso denkt het kabinet bij een eventuele stijging van besmettingen al aan een regionale aanpak. Dat zal ook gelden voor verpleeghuizen.

Minister van volksgezondheid Hugo de Jonge koerst in deze fase van de pandemie aan op maatwerk per verpleeghuis. Dat is ook de meest waarschijnlijke aanpak, mocht Nederland opnieuw te maken krijgen met een nieuwe pandemie. Want de les van de afgelopen maanden is dat alles op slot gooien, zowel voor bezoekers in verpleeghuizen als voor reguliere patiënten in ziekenhuizen, te veel nadelen heeft.

Lees ook:

Versoepeling bezoekverbod in verpleeghuizen zorgt voor spanningen

Verpleeghuizen mogen bezoek toestaan, maar doen dat niet altijd of slechts beperkt. Dat leidt geregeld tot emotionele botsingen tussen families en directies.