Hoe lang duurt het voor er een goed medicijn tegen het nieuwe coronavirus is?

Komt er een medicijn tegen het nieuwe coronavirus en hoe lang duurt dat nog? Het antwoord komt waarschijnlijk uit China, het land dat de meeste ervaring heeft met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus. Al is er geen geneesmiddel, patiënten die zijn besmet krijgen wel medicatie. China gebruikt onder meer Kaletra, een cocktail van hiv-remmers, gecombineerd met interferon. Dat is een stof die het afweersysteem beïnvloedt.

Als onderzoekers op korte termijn een geneesmiddel vinden zou dat uit de hoek van de hiv-remmers kunnen komen. “Op dit moment is er een trial bezig van Lopinavir (een hiv-remmer, red) in combinatie met interferon”, zegt Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Behalve in China is Lopinavir ook gebruikt bij patiënten in Zuid-Korea, Japan en Duitsland. Begin deze eeuw gaven artsen het medicijn aan patiënten die waren besmet met Sars, ook een coronavirus. De patiënten voelden zich beter en hadden een grotere overlevingskans.

Veelbelovend onderzoek

Een ander middel dat ziekenhuizen gebruikten tegen Sars is Chloroquine. Dat geneesmiddel bestaat al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en wordt gebruikt tegen malaria. Chinese artsen die het malariamiddel hebben ingezet, zien de gezondheid van hun patiënten verbeteren. “Maar de informatie die beschikbaar is over de werking van dit middel is niet goed genoeg”, zegt Koopmans. “Niet dat China zelf geen goede trials doet, maar bij deze is niet internationaal meegekeken.” Dat is wel het geval bij de trial met Lopinavir en interferon.

Een derde veelbelovend onderzoek is de studie naar het middel Remdesivir, een antiviraal middel tegen ebola. Tegen deze dodelijke ziekte bleek het middel niet goed te werken. Wel waren er veelbelovende resultaten bij Sars en Mers, het coronavirus dat in 2012 in het Midden-Oosten verscheen.

Normaal duurt het vijf tot tien jaar voordat een nieuw geneesmiddel op de markt verschijnt. Het voordeel is dat de eerder genoemde Lopinavir, Chloroquine en Remdesivir een snellere route nemen omdat ze al op de markt zijn. “De bijwerkingen en veiligheid zijn dan al getest”, zegt hoogleraar Koopmans.

Hoe lang het nog duurt voordat er een medicijn is? “Dat hangt af van de resultaten van de trials”, zegt Koopmans. “Als blijkt dat de trial met Lopinavir goede resultaten levert, dan heb je wellicht een eerste mogelijkheid om een geneesmiddel in te zetten. Dan komt de vraag: hoeveel van dat medicijn is beschikbaar? Je kunt dus nog niet zeggen dat er bijvoorbeeld over anderhalve maand een geneesmiddel is.”