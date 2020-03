Hoe lang de coronabeperkingen gelden, hangt af van ons gedrag

De zomervakantie zal er anders uitzien dan Nederlanders een maand geleden hadden kunnen denken. En ouderen in verpleeghuizen en hun familie moeten er rekening mee houden dat bezoek langere tijd niet mogelijk is. Deze twee conclusies zijn te trekken uit de hoorzitting woensdag in de Tweede Kamer, waar RIVM-directeur Jaap van Dissel uitleg gaf over de plek waar Nederland nu staat.

Die plek is op de piek van de uitbraak, zei hij. Elke Nederlander die is besmet met het coronavirus, besmet nu één ander persoon. Daardoor breidt de besmetting zich niet uit. De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat het aantal besmettingen onder de één komt. Dan verliest het virus terrein.

Hoe snel dat gaat, hangt van ons af, zei Van Dissel nadrukkelijk. Daarmee doelt hij niet op zijn RIVM, maar op de Nederlandse bevolking. Houdt die zich aan de regels, dan kan het virus in juli in het beste geval grotendeels zijn verdwenen. Maar waarschijnlijker is dat het langer duurt.

Dat heeft gevolgen voor de ouderen in verpleeghuizen en voor andere kwetsbare Nederlanders die in zorginstellingen wonen. Wanneer de verpleeghuizen weer open gaan, daar kon Van Dissel geen antwoord op geven. Dat is aan de politici, zei hij. Toch gaf hij wel antwoord. “Het is een draconische maatregel”, zei hij over het bezoekverbod in verpleeghuizen. “Maar het gaat over een groep die kwetsbaar is. In alle realiteit moeten we ons realiseren dat de infectie nog maanden onder ons zal zijn. De kwetsbare groep moet al die tijd tegen elke introductie worden beschermd.”

Beeld Louman & Friso

Bezoekverbod

Oftewel: ouderen in verpleeghuizen zullen te maken krijgen met bezoekrestricties totdat het virus weg is. Want als de infectie na verloop van tijd onder controle is, kan die altijd weer opduiken in een verpleeghuis en slachtoffers maken. “Het is een moeilijke kwestie, want ik kan me indenken dat je deze groep niet zo lang zonder contact wil laten zitten.”

Zoals Van Dissel niet kon zeggen wanneer het bezoekverbod opgeheven kan worden, zo kon hij evenmin zeggen wanneer het kabinet andere maatregelen kan versoepelen. De voorspellingen van het RIVM bevatten onzekerheden. Vooral het gedrag van Nederlanders is de komende maanden bepalend. Gaan zij bij een volgend zonnig weekend massaal de stranden op of komen zij samen op grasvelden en pleinen, dan kan het goed zijn dat er in de zomer nog altijd samenscholingsverboden zijn. Houden Nederlanders zich aan de regels, dan komt er ruimte voor een ‘exitstrategie’ waarbij het kabinet sommige maatregelen kan verzachten.

Stapsgewijs terug naar het normale leven

Zo’n exitstrategie houdt niet in dat Nederland in een keer terugkeert naar het normale leven. Het zal stapsgewijs moeten gebeuren. Bijvoorbeeld: eerst de kapperszaken, dan andere winkels, geen verbod meer op samenscholingen onder de honderd, en zo verder terug naar het normale leven waarbij op den duur zelfs voetbalwedstrijden met publiek weer zijn toegestaan.

Maar een tijdpad, dat kon Van Dissel niet geven. Dat de modellen van het RIVM doorlopen tot oktober, daar moest niet te veel waarde aan worden gehecht.

Totdat de piek in het aantal opnames op de afdelingen intensive care is bereikt, is er sowieso geen zicht op versoepeling. Die piek zit uiteraard veel later dan de piek van de uitbraak: ergens rond eind mei. Dat veel maatregelen voorlopig tot 1 juni gelden, heeft daar ongetwijfeld mee te maken.

Nogmaals: blijf thuis

Van Dissel benadrukte meermaals het belang van een regel die eigenlijk al vanaf het prille begin van de uitbraak geldt: blijf thuis bij klachten. Daar kwam maandag het nieuwe voorschrift bij dat alle huisgenoten van een zieke met bijvoorbeeld koorts thuis moeten blijven. Het is een maatregel “die we misschien nog meer op de voorgrond moeten zetten”, zei Van Dissel. Want het geeft volgens hem mogelijk het laatste zetje waardoor de intensive-careafdelingen van de ziekenhuizen de uitbraak aankunnen.

