Hoe kun je met goed ventileren een coronabesmetting voorkomen?

Het is in Nederland een van de minder bekende corona-adviezen: ventileer goed. Maar hoe doe je dat?

Aerosolen, kleine, zwevende vloeistofdeeltjes die onder andere loskomen bij praten en zingen, spelen een rol bij de verspreiding van corona. Wetenschappers uit natuurkundige hoek benadrukten dat al langer, en sinds deze week stelt ook het RIVM onomwonden op zijn website dat besmetting ‘onder bepaalde omstandigheden’ via aerosolen plaatsvindt. “Bijvoorbeeld in ruimtes waar geen of te weinig ventilatie is en/of veel mensen, vooral voor een langere tijd, bij elkaar zijn.”

Binnen goed ventileren helpt. Dat adviseerde het RIVM overigens al langer. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Een relevante vraag, zeker nu we weer twee bezoekers thuis mogen ontvangen – en hopelijk binnen enkele weken meer. Buiten is natuurlijk het veiligst, maar vooralsnog kwakkelt het voorjaar nogal.

Volgens het RIVM moet er 24 uur per dag nieuwe aanvoer zijn van verse lucht in huis, die de oude lucht vervangt. Dat kan door een open raam, via roosters of kieren of met een ventilatiesysteem. Daarnaast adviseert het instituut om ruimtes een paar keer per dag te luchten, door minstens tien minuten deuren en ramen tegen elkaar in open te zetten. Het is een goed idee om dat te doen als er bezoek is geweest, stelt het RIVM in een voorlichtingsfilmpje.

Volgens het RIVM helpt ook een goede luchtvochtigheid de kans op verspreiding van Covid-19 te verminderen. Sommige thermostaten hebben een ingebouwde luchtvochtigheidsmeter, waarop dat te zien is. Op het werk, op school en in andere openbare gebouwen is het belangrijk dat er een ventilatiesysteem is dat aan de eisen voldoet. Maar ook daar is het goed om regelmatig te luchten door ramen open te zetten, bijvoorbeeld na een vergadering, zegt het RIVM.

“In de eerste plaats is het belangrijk om niet met te veel mensen in een ruimte te zijn”, zegt Philo Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu aan de Technische Universiteit Delft. “Als je geen mechanische ventilatie hebt, zet altijd een raam open. Als je wel ventilatie hebt, zet die dan in de hoogste stand als je bezoek ontvangt. Laat ventilatieroosters open, ook als het buiten koud is.”

Wie een preciezer (en strenger) advies wil dan dat van het RIVM, kan te rade gaan bij onze zuiderburen. In België kwam de Taskforce Ventilatie op verzoek van de overheid met adviezen. De Belgische ventilatie-experts raden aan altijd een deur of raam open te houden, en bij voorkeur meerdere tegenover elkaar.

Als dat niet kan, adviseren ze het CO2-gehalte in de lucht in de gaten te houden met een CO2-meter. Komt de waarde boven de 900 ppm (dat wil zeggen: 900 deeltjes CO2 op 1 miljoen deeltjes lucht) dan is er volgens hen te veel uitgeademde lucht in de kamer, wat de kans op besmetting via aerosolen vergroot. Is er geen CO2-meter, dan geven de experts een vuistregel: per vier mensen in een kamer is minstens één vierkante meter open raam nodig.

Volgens Bluyssen zijn CO2-meters voor particulieren niet zinvol. Om een betrouwbaar resultaat te krijgen, moeten ze centraal in een ruimte hangen, op anderhalf tot twee meter hoog: niet echt praktisch in de huiskamer. In bijvoorbeeld een klaslokaal kunnen ze wel nuttig zijn, vindt zij.

En het advies van een vierkante meter per vier aanwezigen? Dat is volgens Bluyssen geen wet van Meden en Perzen. Hoeveel ramen open moeten, hangt onder meer af van de temperatuur binnen en buiten (temperatuurverschillen zorgen voor luchtcirculatie) en van de windrichting. Dát er een raampje openstaat – of flink wat ventilatieroosters – is het belangrijkst.

Ventileren is trouwens altijd gezond, ook als er geen epidemie is, zegt Bluyssen. Zo komt er bij koken fijnstof vrij. “En ook als je lijm of een markeerstift gebruikt komen er stoffen in de lucht. Die moeten afgevoerd worden. Je kunt je bovendien beter concentreren in een ruimte met frisse lucht.”

