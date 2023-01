Hoe kinderhartchirurgie een speelbal van ruziënde ziekenhuizen werd

De langjarige soapserie over de kinderhartchirurgie heeft er een nieuwe aflevering bij. Zorgminister Ernst Kuipers vroeg afgelopen maandag de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in een brief een beslissing te nemen: welke twee van de vier academische ziekenhuizen mogen de afdeling voor kinderhartchirurgie houden?

Al is ‘houden’ wat streng geformuleerd. Het gaat om de vraag waar de zeer specialistische operaties voortaan moeten plaatsvinden. De voor- en nazorg van die operaties, de controlebezoeken en dergelijke, blijven bij alle vier Universitair Medische Centra (UMC’s).

Centralisatie verhoogt de overlevingskans

Patiënten hebben meer overlevingskans wanneer complexe operaties op één plek worden uitgevoerd, blijkt uit talloze medische onderzoeken. Chirurgen opereren dan vaker en doen meer ervaring op. Daarom is het goed om verschillende specialistische afdelingen over een paar ziekenhuizen te verdelen. Daarnaast verlicht centralisatie druk op het medisch personeel.

“Het belang van centralisatie is ook opgenomen in het zorgakkoord”, zegt Marco Varkevisser, hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. “Als de centralisatie van de kinderhartchirurgie uiteindelijk goed gaat, hebben we een mooi voorbeeld hoe in de toekomst zulke processen bij andere projecten kunnen plaatsvinden.”

Bij de kinderhartchirurgie loopt het proces lastiger

Maar bij de kinderhartchirurgie loopt het proces lastiger dan gedacht. Het zal iedereen die het nieuws volgt niet ontgaan zijn: alle vier de ziekenhuizen (Cahal in Leiden, UMC Groningen, Erasmus MC in Rotterdam en UMC Utrecht) willen de operaties blijven doen. Concentratie in de zorg is nodig, vinden ze allemaal, maar ze vinden ook allemaal dat zíj de aangewezen kandidaat zijn.

Uit eerder door verschillende media opgevraagde interne e-mails en documenten blijkt dat de gesprekken over centralisatie tussen ziekenhuizen de afgelopen jaren hard tegen hard gaan. Over en weer wordt met modder gegooid.

Sommige ziekenhuizen spannen samen tegen een ander ziekenhuis en ondertussen zijn ze – allemaal – bezig met een harde lobby bij de Tweede Kamer. Leiden en Groningen dreigen met rechtszaken mochten ze de kinderhartchirurgie verliezen. Uiteindelijk is duidelijk: de ziekenhuizen komen er zelf niet uit.

Hoe heeft het zover kunnen komen dat nota bene specialistische artsen en bestuurders van ziekenhuizen al jaren met elkaar ruziemaken over wie ‘de beste’ is? En: gaan ze er nu wel uitkomen?

Hoe het begon

Het eerste rapport over de noodzaak van concentreren stamt uit 1993. Vele onderzoeken volgen over het belang van de centralisatie van de kinderhartchirurgie. Gevolgd door discussie in wélke ziekenhuizen dan. Er verandert ook wel íets, anders dan voormalig zorgminister Hugo de Jonge soms suggereert.

Na het allereerste rapport gaan het LUMC in Leiden en het Amsterdam UMC (destijds VUmc en AMC) een samenwerking aan. Het Centrum aangeboren hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (Cahal) ontstaat. In 2016 volgt de samenwerking van het Radboud UMC in Nijmegen en het Erasmus MC in Rotterdam. Nijmegen stopt met opereren, op aanraden van een internationale commissie. De combinatie Nijmegen-Rotterdam is net iets groter dan de Amsterdams-Leidse samenwerking.

In 2019 begint een commissie onder leiding van kindercardioloog Beatrijs Bartelds van het Erasmus MC met een onderzoek. In mei 2021 concludeert ook zij dat concentratie hard nodig is. Ze geeft twee opties: naar twee of drie centra. Beide keuzes hebben voor- en nadelen, zegt de commissie, die zelf geen voorkeur uitspreekt over hoeveel centra er moeten komen, en welke dat zouden moeten zijn.

Hevige discussies en ‘lobbypraktijken’

Ondertussen maken de UMC-bestuurders zelf ook een toekomstplan. Op 28 juni 2021 mailt toenmalig bestuursvoorzitter van het Erasmus MC Ernst Kuipers het idee om de kinderhartcentra Rotterdam, Leiden en Groningen overeind te houden. Utrecht zou dan moeten sluiten. Kuipers houdt de optie open dat er na vijf jaar alsnog één sluit, mocht dat nodig zijn.

Maar daar is Utrecht het weer niet mee eens. Er volgen hevige discussies, en wat ‘lobbypraktijken’ genoemd zouden kunnen worden. In augustus dat jaar zijn de ziekenhuizen het over twee dingen eens. Eén: centralisatie is nodig. Twee: de bestuurders van de ziekenhuizen gaan er zelf niet uitkomen.

Daarop besluit zorgminister De Jonge eind 2021 zelf een knoop door te hakken. Het worden er twee: Utrecht en Rotterdam. “Het was een logische keuze van VWS om zelf de knoop door te hakken en de al lang durende impasse te doorbreken”, zegt hoogleraar Marco Varkevisser. “Alleen gaf minister De Jonge geen goede onderbouwing voor zijn keuze. Daardoor kwam er ruis en ontstond er ruimte voor allerlei gedoe.”

Verlies van kennis en kunde door vertrek van personeel

Uit Groningen en Amsterdam-Leiden komt zoveel protest tegen de beslissing van De Jonge dat Kuipers, in zijn nieuwe rol als zorgminister, de beslissing uitstelt. Mede onder druk van de Tweede Kamer moet er weer een rapport komen over de gevolgen, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De uitkomst is opmerkelijk: centraliseer (nog) niet. Concentratie van de kinderhartchirurgie zou nu te veel gevolgen hebben voor de acute zorg die sommige ziekenhuizen leveren aan volwassenen met hartproblemen. Het is, stelt de NZa, haast onmogelijk om één zorgonderdeel uit het ziekenhuis te halen, omdat alle afdelingen met elkaar verbonden zijn. Daarbij zouden ziekenhuizen kennis en kunde kunnen verliezen door eventueel vertrek van personeel.

Daarom adviseert de Zorgautoriteit iets wat nog veel verder gaat: ga in gesprek over de concentratie van alle specialistische zorg, en centraliseer alles tegelijk, in plaats van alleen de kinderhartchirurgie. Tot die tijd is betere samenwerking het devies, stelt de NZa tot slot.

Beeld Gemma Pauwels

Ook Kuipers vindt dat de UMC’s beter moeten samenwerken, schrijft hij naar de koepelorganisatie van medische ziekenhuizen NFU. “Maar”, zo stelt hoogleraar Varkevisser, “de minister draait het eigenlijk om. Hij stelt dat de ziekenhuizen moeten beginnen met het centraliseren van de kinderhartchirurgie en vanuit daar verder moeten werken.”

Tijdrovend proces van onderling handjeklap

En dat is goed, denkt Varkevisser: als Kuipers het NZa-advies integraal zou overnemen zouden de ziekenhuizen álle complexe zorg, alle dossiers, moeten verdelen. “Dat wordt een zeer tijdrovend proces van onderling handjeklap, een uitruil, die volgens mij onwenselijk is en niet vanzelf tot de voor patiënten beste verdeling leidt. Als er iets is dat de discussie over het kinderhart laat zien, is dat de ziekenhuizen te veel botsende belangen hebben.”

Kuipers motiveert zijn keuze voor twee (in plaats van drie) centra als volgt: wanneer voor drie locaties gekozen wordt, zal ‘blijven hangen’ of en wanneer er uiteindelijk verdere concentratie nodig is. Veel professionals uit het veld reageren opgelucht. Zo zegt de voorzitter (en kinderarts) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Károly Illy dat “wij altijd hebben gezegd dat het verstandig is om te concentreren”.

“Het is ook goed dat Kuipers de bal nog een keer bij de academische ziekenhuizen legt, dat vergroot de kans dat de uiteindelijke beslissing door hen allemaal wordt gedragen. Het allerbelangrijkste is dat Kuipers’ besluiten uitlegbaar zijn, en dat zijn ze, tot nu toe.”

Blijft het noorden achter zonder operatiecentrum?

Minister Kuipers raakt in zijn brief aan de NFU nóg een gevoelig punt: de regionale spreiding. Bovenop de al eerder door het ministerie vastgestelde criteria (die bepalen welke centra open blijven) voegt hij nu ‘het borgen van de toegankelijkheid en regionale spreiding van acute zorg voor patiënten’ toe.

Of dat betekent dat Groningen in ieder geval open moet blijven, is niet duidelijk. Volgens hoogleraar Varkevisser is tussen de regels door te lezen dat Kuipers voorsorteert op het openhouden van twee centra in de Randstad: het Erasmus MC en UMC Utrecht. De minister geeft volgens de hoogleraar aan dat de beoogde centralisatie van de operaties, die vaak eenmalig zouden zijn, de toegankelijkheid niet in de weg hoeft te staan.

Eduard Verhagen, kinderarts en hoofd van het kinderziekenhuis en van het congenitaal hartcentrum in het UMCG in Groningen, leest de brief op dat punt anders. “Kuipers schrijft over het belang van de regionale spreiding van de zorg”, zegt hij. “Dan kiest hij, wat mij betreft, impliciet, voor één centrum in het westen en één in het noorden.”

De kinderarts is kritisch op de passage waarin Kuipers zegt dat de centralisatie maar om enkele operaties gaat (zoals hierboven beschreven blijft de voor- en nazorg van de operaties op vier plekken). Die zijn volgens de minister planbaar en maar één keer in een mensenleven nodig. “In theorie klopt dat misschien”, zegt Verhagen. “Maar in praktijk zien we vaak dat jonge patiënten meer operaties nodig hebben. Soms met spoed. Dan is een aanrijtijd van zo’n twee uur, die een patiënt zou hebben wanneer hij van Groningen naar Utrecht moet, onwenselijk.”

De lobby en het gebekvecht

Ook Melissa Slingerland maakt zich zorgen om de brief. Haar dochter is hartpatiënt en had meerdere, onverwachte operaties nodig. Ze wonen in Drenthe, en de reis naar Groningen (voor haar ruim een uur) is nog wel te doen. Naar Utrecht is het bijna twee uur. Hoe moet dat dan als het weer misgaat? Elke seconde telt.

Toch hoopt ze op duidelijkheid, en snel. “De dokters die ik ken uit Groningen zijn goud waard, echt waar, maar als je dan in de media leest over de lobby en het gebekvecht, dan weet ik het even niet meer.” Ze twijfelt ook of de ziekenhuizen er zelf uit gaan komen. “Het duurt al dertig jaar, ik kan me niet voorstellen dat ze nu in tweeënhalve maand een beslissing kunnen nemen.”

Beeld Gemma Pauwels

Maar sommige ziekenhuizen geloven dat dat wel gaat lukken. De NFU is aan het overleggen of ze, zoals minister Kuipers verzocht, ‘de handschoen oppakt’. Het Erasmus MC wil er nog niets over zeggen. En naast Groningen reageert Utrecht op de website voorzichtig positief op de brieven van minister Kuipers. Het ziekenhuis is blij dat er een helder tijdspad is uitgestippeld en zal ‘natuurlijk binnen de NFU constructief meewerken aan het verzoek van de minister’. Ook de Amsterdams-Leidse samenwerking Cahal zegt op de site mee te werken.

Maar Nico Blom, hoofd kindercardiologie van het Cahal, vindt de uitspraken van minister Kuipers onbegrijpelijk. Hij is geen bestuurder, zegt hij, dus hij gaat niet over het uiteindelijke besluit, maar: “Alle argumenten om naar twee ziekenhuizen te centraliseren berusten op niet veel. In geen enkel Europees land hebben ze zo weinig kinderhartcentra voor zoveel patiëntjes. Het concentratieplan is niet goed doordacht, zegt de Zorgautoriteit, en ik sluit me daarbij aan.”

Volgens Blom heeft het ministerie selectief uit een onderzoek enkele eisen geformuleerd, en kijkt de minister niet naar ‘alle aspecten van kwaliteit’. Wanneer hij dat wel zou doen, naar zorgvolumes, uitkomsten en samenwerking, zou hij “bij een objectieve kwaliteitstoets altijd uitkomen bij de kinderhartchirurgie van het Cahal”.

Een blauwdruk voor de toekomst?

Hoe nu verder? “Allereerst afwachten hoe de NFU reageert”, zegt hoogleraar Varkevisser. Wanneer de koepelorganisatie Kuipers’ verzoek accepteert en uiterlijk 1 april een beslissing neemt, is het eerste centralisatieplan volgens Varkevisser geslaagd.

“Het begon slordig, vorig jaar, met het moddergooien en de onduidelijkheid. De toenmalige minister (De Jonge, red.) gaf geen overtuigende inhoudelijke onderbouwing. Tweede Kamerleden stelden vragen, mede ingegeven door lobbypraktijken van ziekenhuizen. Sindsdien heeft Kuipers sterk gehandeld door telkens duidelijk aan te geven waarom hij doet wat hij doet.”

Bovendien heeft Kuipers in zijn brief verzachtende maatregelen voorgesteld, die de pijn voor de verliezers moeten helpen dragen. Varkevisser denkt dat hier de sleutel tot de oplossing ligt. “Zo kan de NFU nadenken hoe ze de verliezende ziekenhuizen zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen, door afdelingen en behandelingen die met deze specifieke vorm van kinderhartchirurgie samenhangen zo goed en kwaad als het gaat te ondersteunen, bijvoorbeeld.”

En ja, denkt de hoogleraar, als de ziekenhuizen er nu eindelijk samen uitkomen, kan dit een blauwdruk zijn voor de toekomst. “Maar daar zijn we nog niet. Ik hoop voor nu vooral dat dit de laatste aflevering van deze ziekenhuissoap is, want deze impasse is voor niemand goed.”

Lees ook:

Kuipers zet concentratie van kinderhartchirurgie door, negeert daarmee advies zorgautoriteit

Minister Kuipers stelt dat de kinderhartchirurgie geconcentreerd moet worden in twee ziekenhuizen, ondanks het advies van NZa om nog niet te centraliseren. De minister verzoekt de UMC’s om zelf een beslissing te nemen over welke ziekenhuizen de kinderhartchirurgie krijgen.

Zorgautoriteit raadt centralisatie van kinderhartchirurgie af



Aan de toch al verhitte discussie over waar in Nederland de kinderhartcentra moeten komen, doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een opmerkelijke toevoeging: centraliseer de specialistische zorg niet.