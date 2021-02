Hoe goed werkt het vaccin bij kankerpatiënten? Dat onderzoekt het UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen hoopt ‘binnen enkele dagen’ te beginnen met een onderzoek naar de werking van covidvaccins bij kankerpatiënten. Dat zegt onderzoeksleider Liesbeth de Vries, hoogleraar medische oncologie. De studie onder zo’n 630 kankerpatiënten en een controlegroep van bijna 250 anderen begint zodra ofwel het vaccin van Moderna, ofwel dat van BioNTech/Pfizer geleverd kan worden. “Het zal één van de mRNA-vaccins worden”, zegt De Vries.

Omdat chemo- of immunotherapie invloed hebben op het immuunsysteem van kankerpatiënten, is de vraag of de vaccins bij hen even goed werken als bij anderen. De onderzoekers houden ook in de gaten hoe vaak er bijwerkingen optreden. Het onderzoek krijgt 3,3 miljoen subsidie van het kabinet. Het UMCG doet het onderzoek samen met Erasmus MC, Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek, RIVM en Integraal Kankercentrum Nederland.

Eerste resultaten komen snel

In de studies van vaccinfabrikanten zelf worden kankerpatiënten vaak juist uitgesloten. Volgens De Vries is er wereldwijd nog geen onderzoek gepubliceerd naar de werking van de vaccins bij patiënten die met chemo- of immunotherapie behandeld worden aan tumoren. “Omdat dit essentieel is voor patiënten, willen we zo snel mogelijk de eerste resultaten publiceren”, zegt ze. Voor het inenten van de deelnemers en het verzamelen van de eerste data zijn maximaal twaalf weken nodig. Nadat de eerste resultaten naar buiten gaan, loopt de studie nog een jaar door.

Voor patiënten met tumoren geldt wereldwijd het advies om zich te laten inenten. Ook in Nederland worden zij opgeroepen voor vaccinatie, als ze in de leeftijdsgroepen vallen die aan de beurt zijn. Dat is ook verstandig, volgens De Vries. “Als ze Covid-19 krijgen, heeft een deel een kans op een ernstiger beloop.” Bovendien zijn er ook voor deze groep in elk geval geen zorgwekkende bijwerkingen van het vaccin gerapporteerd.

Wel zou het volgens De Vries kunnen dat uit het onderzoek blijkt dat zij onvoldoende beschermd worden door het vaccin. Dan is nader onderzoek nodig om te kijken of ze baat hebben bij een derde prik.

Reeks onderzoeken

De studie is onderdeel van een reeks aan onderzoeken de komende tijd naar de werking van vaccins bij mensen met een zwakke gezondheid. ZonMW, de organisatie die de onderzoeken voor de overheid financiert, heeft daarvoor in totaal 12 miljoen euro uitgetrokken.

Zo bekijkt het UMCG ook of de vaccins hun werk goed doen bij patiënten die een long- of niertransplantatie hebben gehad, en bij nierpatiënten die gedialyseerd worden.

UMC Utrecht doet onderzoek naar het effect van de inenting bij mensen met het syndroom van Down, een groep die vanaf deze week met voorrang door de huisarts wordt gevaccineerd. Ook bij hen is volgens de onderzoekers mogelijk een derde inenting nodig.

Amsterdam UMC en bloedbank Sanquin onderzoeken hoe de vaccins werken bij patiënten met auto-immuunziekten, zoals reuma en bepaalde soorten diabetes.

