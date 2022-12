Hoe ga je om met mentale problemen? Vijf praktische tips op een rij

Jongvolwassenen en studenten zijn extra kwetsbaar voor psychische problemen, bleek deze week uit onderzoek van het Trimbos Instituut. Hoe keren we het tij?

Zo’n 3,3 miljoen volwassenen voldeden het afgelopen jaar aan de kenmerken van een psychische stoornis. Dat is een flinke toename in vergelijking met 2009, toen het nog om 1,9 miljoen mensen ging. Vooral jongvolwassenen en studenten zijn kwetsbaar, bleek uit het onderzoek. Wat kunnen zij zelf doen om psychische problemen te voorkomen? En welke taak heeft de overheid? Een ronde langs verschillende oplossingsrichtingen.

Tips tegen mentale problemen

Kijk naar slaapgewoonten en andere basics

Depressies en angststoornissen ontstaan op allerlei manieren, soms zelfs door genetische kenmerken. Toch kan het geen kwaad om ook eens naar de basics te kijken, zegt Ed de Bruin, psycholoog aan de Universiteit Twente. Denk aan beweging, voeding en slaapgewoonten. Werd vroeger vooral gedacht dat slaapproblemen het gevolg zijn van een psychische stoornis, inmiddels daalt het besef in dat ze ook mentale problemen kunnen veroorzaken of verergeren, met name depressies. Dat opent nieuwe mogelijkheden, want het betekent ook dat een betere nachtrust als medicijn kan dienen. De Bruin raadt jongeren met beginnende neerslachtigheid dan ook een goede slaaphygiëne aan. “Ga op vaste tijden in en uit bed, kijk geen spannende series voor het slapengaan, en wees zuinig met alcohol.” Dat is vooral voor studenten een moeilijke opgave, beseft hij. “Maar het helpt echt als je je biologische klok traint.”

Wees wat minder hard voor jezelf

De prestatiedruk op jongeren is hoog, en dat ervaren ze ook zo. “Ze willen hun vakken in één keer halen, voelen veel verantwoordelijkheid voor hun eigen succes, willen geen fouten maken en ook nog eens gelukkig zijn”, somt Danielle Remmerswaal op, die onderzoek doet naar studentenwelzijn aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat is natuurlijk onhaalbaar, en het helpt als jongeren dat beseffen. Daar hebben ze wel hulp bij nodig. Daarom is het belangrijk die mentale problemen te normaliseren, duidelijk te maken dat het niet gek is om je af en toe slecht te voelen. Sterker nog: we zouden jongeren kunnen trainen om die gevoelens beter te herkennen. Als het aan Remmerswaal ligt, wordt zo’n training zelfs onderdeel van het onderwijscurriculum. “Denk aan een serie keuzevakken over welzijn en stress, liefst voor studiepunten.” Ook mindfulness kan een rol spelen, voegt De Bruin toe. “Het helpt om je gedachten van de torenhoge verwachtingen en de zelfkritiek weg te sturen, en meer compassie en geduld te voelen voor jezelf.”

Investeer in sociale contacten

Veel psychologen raden jongeren aan om te blijven investeren in een sociaal netwerk, omdat het een beschermlaag biedt tegen mentale problemen en een vangnet is op moeilijke momenten. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor ouders, schrijft neurowetenschapper David Gourion. “Eet samen zonder televisie, praat met de kinderen over hun emoties en welzijn, en niet alleen over schoolprestaties, en moedig hen aan om zich in te schrijven voor een sport- of jeugdvereniging.” Wie een depressie ontwikkelt, verliest vaak als eerste zijn of haar sociale contacten. Ook bij het herstel ligt de focus daarom vaak op het ontwikkelen van een nieuw netwerk. Veel psychologen en psychiaters werken met een besloten lotgenotengroep, waar jongeren een nieuw netwerk kunnen opbouwen.

Doorbreek de cirkel van armoede

Stress is een belangrijke voorspeller van psychische problemen. Daar kun je mee omgaan door ‘mindful’ door het leven te gaan, maar het is nog veel beter om het probleem bij de wortel aan te pakken. Dat begint bij het bestrijden van financiële problemen, zegt gezondheidspsycholoog Peter van der Velden. “Armoede doordrenkt het leven van een kind. Dat begint al op jonge leeftijd: ze voelen bijvoorbeeld prima aan als er geen geld is voor een verjaardagscadeau.” Als je als overheid de mentale gezondheid serieus neemt, investeer je dus in armoedebestrijding. Denk daarbij aan het uitdelen van een schoolontbijt, de bestrijding van energiearmoede of compensatie voor studenten die de dupe waren van het leenstelsel. Het neemt belangrijke stressfactoren weg die anders de rest van een leven kunnen doorwerken.

Verkort de wachtlijsten in de zorg

Veel jongeren rapporteren psychische problemen, maar dat wil nog niet zeggen dat zij snel professionele hulp krijgen. Zo’n 80.000 mensen wachten momenteel op een aanmeldgesprek of behandeling in de geestelijke gezondheidszorg, vaak al maandenlang. Van der Velden: “Wat als er voor duizenden mensen met een gebroken been geen plek zou zijn in het ziekenhuis? Dat is onbestaanbaar, we zouden direct een nieuw ziekenhuis openen.” Diezelfde urgentie wordt niet gevoeld voor mensen met een depressie of angststoornis. Willen we zware psychische klachten bij jongeren voorkomen of verhelpen, dan moet de toegang tot professionele hulp dus beter. Van der Velden: “Het is geen sexy oplossing en zeker niet eenvoudig, maar wel essentieel.”

Lees ook:

Competitiedrang op universiteit loopt uit de hand: ‘Studenten zijn burnt-out en depressief’

Een universitaire opleiding opent deuren die voor anderen gesloten blijven. Maar heel wat studenten betalen voor dat privilege een hoge prijs.

Tussen het bier en de muziek door praten over mentaal welzijn op Lowlands

Onderzoek op onderzoek wijst het uit: het gaat niet goed met het welzijn van studenten. Een theatershow die dat probleem bespreekbaar wil maken deed nu ook festival Lowlands aan.