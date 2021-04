Hoe ga ik de menopauze te lijf?

Vrouwen kunnen er niet onderuit: de overgang. Maar kan je zelf eigenlijk nog iets doen om het leed te verlichten?

Van opvlieger tot slapeloze nachten: de overgang is het lot van iedere vrouw. Vorige week stond de menopauze volop in de belangstelling tijdens de week van de overgang. Veel vrouwen deelden hun ervaringen en plein publique, die erg uiteenlopen. Dat roept de vraag op of je de overgang gewoon moet uitzitten, of er zelf iets tegen kunt doen.

Dat was ook een van de vragen van ziekenhuisbestuurder Mirjam van ’t Veld, toen ze begon aan haar recent verschenen boek Overgang van top tot teen. Maar óm daar iets over te kunnen zeggen, is het van groot belang dat klachten die vrouwen hebben ook worden herkend als bij de overgang horend, zegt ze.

Van ’t Veld raakte, net als haar mede-auteur Marcelle Meesters, zelf voor haar veertigste in de menopauze. Op dat moment werden hun klachten door veel artsen niet gelinkt aan dit fenomeen, waardoor ze niet meteen de juiste hulp kregen. “Opvliegers kennen we allemaal wel, maar er zijn veel meer klachten die kunnen wijzen op de overgang”, vertelt Van ’t Veld, die voor haar boek allerlei specialisten over de overgang raadpleegde.

Klachten als slaapproblemen of stemmingswisselingen

Het feit dat je tijdens de overgang geen oestrogeen meer aanmaakt, zorgt voor veel verschillende klachten. Zo kunnen vrouwen last krijgen van slaapproblemen, gewrichts- of spierpijn, stemmingswisselingen, onzekerheid en zelfs astma of botontkalking. “Ik heb veel vrouwen in mijn omgeving gezien die vanwege dit soort klachten het stempel burn-out kregen, terwijl ze ‘gewoon’ in de overgang waren. Vervolgens maakten ze een rigoureuze carrièreswitch omdat ze dachten dat ze hun baan niet meer aankonden.”

Dat is zonde, volgens Van ’t Veld, omdat sommige klachten verholpen kunnen worden op het moment dat ze gelinkt worden aan de overgang. Ze raadt vrouwen daarom ook aan om bij hun huisarts zelf de vraag op te werpen: ‘Zou het kunnen dat ik in de overgang ben?’ Sowieso helpt het volgens haar áltijd om met andere vrouwen over de klachten te praten .

Als duidelijk is dat klachten veroorzaakt worden door de overgang, zijn er inderdaad mogelijkheden om het leed te verlichten, ontdekte ze tijdens het schrijven van haar boek. Zo lijkt krachttraining een goede remedie te zijn tegen opvliegers. “Dat bleek al eerder uit Canadees onderzoek, maar wij doen daar nu met verschillende vrouwen ook onderzoek naar onder begeleiding van sportartsen en fysiotherapeuten.”

Hormoontherapie

Ook is het slikken van vitamine D een makkelijke methode om botontkalking tegen te gaan, eventueel met aanvullende medicatie op een later tijdstip. Hormoontherapie kan daarnaast voor sommige vrouwen een oplossing zijn. “Doordat vrouwen tijdens die therapie het hormoon oestrogeen weer binnenkrijgen, kunnen klachten als stemmingswisselingen, opvliegers of slaapproblemen binnen een of twee weken voorbij zijn.” Daarnaast benadrukt Van ’t Veld dat gezonde voeding belangrijk is tijdens de overgang. “In deze periode van hun leven komen vrouwen vaak wat aan. Door de verandering in je hormoonhuishouding is het lastiger om die kilo’s kwijt te raken.” Goed volgens de schijf van vijf eten is het devies, zodat overgewicht voorkomen kan worden.

De auteur heeft tot slot nog een heel simpele tip, namelijk: doe een shirt aan als je gaat slapen. Ze vertelt dat veel vrouwen tijdens de overgang vaak zwetend wakker worden ’s nachts, terwijl slaap volgens Van ’t Veld tijdens deze periode van hormonale veranderingen zo belangrijk is. “Uit ervaring weet ik dat als je vaker zwetend wakker wordt, je de neiging hebt om alles maar uit te trekken omdat je denkt dat dat helpt. Maar dan word je vervolgens weer wakker van de kou, omdat al het zweet op je huid opdroogt. Doe een katoenen shirt aan dat het vocht opneemt, dat kan helpen.”

In Het consult beantwoorden experts wekelijks gezondheidsvragen van lezers. Ook een gezondheidsvraag? Stuur een mailtje naar gezondheid@trouw.nl.