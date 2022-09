Het zorgakkoord moet er voor Prinsjesdag zijn, maar wat als het mislukt?

Het kán deze vrijdag de dag van de waarheid worden voor het zorgakkoord, waarin het kabinet afspraken maakt met onder andere de huisartsen, ziekenhuizen, verpleegkundigen en organisaties in de thuis- en ouderenzorg. Al is het oppassen met die bewering: eerder was de bedoeling dat ze er woensdag uit zouden komen. Onder druk blijkt de deadline niet in beton gegoten.

Wel heeft het kabinet haast, want het wil de zorgplannen rond hebben voor Prinsjesdag, komende dinsdag.

Hoe groot is de kans dat het overleg over het zorgakkoord klapt?

De kans dat de partijen er niet uitkomen, is namelijk reëel. Onder andere huisartsenvereniging LHV en Actiz (de koepel van instellingen in de thuis- en ouderenzorg) lieten weten het akkoord zoals dat er lag, niet te steunen. De LHV wil onder andere meer tijd voor elke patiënt, en willen garanties dat de zorgverzekeraars dat volgend jaar al gaan betalen. Actiz wil ook iets van de verzekeraars: een beter tarief voor de wijkverpleging.

De LHV liet vrijdagochtend weten vooralsnog niet aan te schuiven bij de nieuwe ronde onderhandelingen. De voorwaarden van LHV zijn duidelijk, zo stelt de organisatie. Alleen als de andere partijen iets nieuws te melden hebben, wil de huisartsenvereniging weer meepraten.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht, denkt dat het lastig is de huisartsen nu al hogere tarieven te garanderen. “Er zitten zoveel haken en ogen aan.” Zo moet de Nederlandse Gezondheidsautoriteit nieuwe tarieven vaststellen. “Dat kun je niet op 1 januari geregeld hebben”, denkt Groot. Anderzijds denkt hij dat de LHV niet zal inbinden. “Dat zal leiden tot veel ophef in de eigen achterban.”

Deelname van Actiz en de LHV is volgens Groot cruciaal voor veel van de plannen in het akkoord. Zo willen de partijen dat meer zorg bij de patiënt thuis geregeld wordt, in plaats van in het ziekenhuis. Daarvoor is de medewerking van huisartsen en organisaties in de wijkverpleging noodzakelijk.

Welke gevolgen heeft het uitblijven van een akkoord voor de zorg?

Ondanks de strijd over garanties, is vrijwel iedereen het eens over de ambities in het akkoord. Er zijn grote veranderingen nodig om te voorkomen dat de zorg volledig overbelast raakt, doordat er steeds meer patiënten zijn en te weinig zorgmedewerkers, zo is het breed gedeelde gevoel. Maar zonder een akkoord komt daar weinig van terecht, denkt Groot. “Veel van de afspraken in het akkoord moeten later nog verder uitgewerkt worden. Als de huisartsen niet tekenen, zullen ze daar niet aan meedoen. Dan lopen alle goede dingen in het akkoord vertraging op.”

Zonder akkoord krijgt de zorg van het kabinet ook niet het extra geld dat als smeermiddel moet dienen om de zorg te moderniseren, bijvoorbeeld met digitale systemen die zorgmedewerkers werk uit handen nemen. De komende vier jaar is daarvoor 2,8 miljard gereserveerd. Maar: alleen voor partijen die het akkoord tekenen.

Kan het akkoord er ook later nog komen?

Voor de zorgministers Ernst Kuipers en Conny Helder is het prettig als het akkoord er voor Prinsjesdag is: zij verdedigen hun begroting voor volgend jaar dan in de Tweede Kamer in de wetenschap dat hun beleid steun krijgt van de zorg. Dat maakt de kans kleiner dat de Kamer er gaten in schiet.

“Als je er nu niet uitkomt, is de vraag hoe zinvol het zou zijn om de komende weken nog verder te onderhandelen", zegt Groot. “De opstelling van de LHV biedt niet zoveel ruimte.”

Hij ziet dan nog één mogelijke uitweg: als de zorgverzekeraars op 1 januari alsnog over de brug komen, en de huisartsen hun eisen ingewilligd zien in de contracten die ze sluiten. “Dan zouden ze alsnog het akkoord kunnen tekenen. Maar ik acht het niet waarschijnlijk dat de contracten van de huisartsen volgend jaar al zoveel beter zijn.”

