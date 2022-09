Het zorgakkoord is rond. Wat betekent dat voor de patiënt?

Dat de Landelijke Huisartsen Vereniging vooralsnog niet meedoet, is een smet op het Integraal Zorgakkoord dat minister Kuipers van Volksgezondheid vrijdag sloot met 13 partijen uit de zorg. Maar de huisartsen houden de deur op een kier. Ze steunen de inhoud van het akkoord, en zetten later dit jaar misschien alsnog hun handtekening, als ze harde garanties krijgen dat ze meer tijd aan hun patiënten kunnen gaan besteden.

Het is voor het eerst dat het kabinet een akkoord sluit met (bijna) alle partijen in de curatieve zorg (de zorg die gericht is op genezing). Organisaties van ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen en patiënten doen mee. Wat levert dit akkoord op voor de patiënt?

De zorg moet per regio beter gaan samenwerken

Het akkoord wil de zorg op de schop nemen, en een aantal fouten in de huidige zorgmarkt rechtzetten. De belangrijkste daarvan is het gebrek aan samenwerking, bijvoorbeeld tussen concurrerende zorgverleners. Simpel gezegd: een operatie, scan of behandeling levert geld op. Maar samenwerken om betere, goedkopere of snellere zorg te regelen, is niet aantrekkelijk. Dat is een van de belemmeringen bij het wegwerken van de corona-wachtlijsten voor bijvoorbeeld knie- en staaroperaties.

Zorgverleners moeten nu per regio samenwerken. In overleg met gemeenten en zorgverzekeraars maken ze daarvoor in de loop van volgend jaar een regioplan. Ook een deel van het zorggeld moet naar de regio’s gaan, in plaats van rechtstreeks naar een zorgaanbieder. Dat geld kan dan flexibeler over meerdere samenwerkende zorgverleners worden verdeeld.

Patiënten liever thuis helpen dan in het ziekenhuis

Samenwerking is nodig om zorg op de beste plek en de beste manier te geven. Dat wil zeggen: de plek waar de zorg kwalitatief goed is, maar ook zo goedkoop mogelijk en met een zo klein mogelijk beroep op de schaarse arbeidskrachten in de zorg. Als het even kan is dat op afstand (via een consult via beeldbellen bijvoorbeeld), of bij de patiënt thuis.

De relatief dure tweedelijnszorg - bijvoorbeeld van medisch specialisten in het ziekenhuis - moet zo veel mogelijk worden ontzien. Steeds meer zorg komt bij de huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners in de eerste lijn terecht, is de bedoeling. Hun budget mag dan ook harder groeien dan dat van de tweede lijn.

Huisartsen krijgen ook meer tijd per patiënt. Uit een pilot blijkt dat dat doorverwijzingen naar het ziekenhuis voorkomt, en patiënten tevreden zijn.

Anderzijds moet een patiënt voor een lastige ingreep in de toekomst juist verder reizen, naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Het idee is dat hij daar beter en goedkoper geholpen wordt. Het ziekenhuis in de buurt gaat minder ingewikkelde zorg verlenen.

Het voorkomen van ziekte moet geld gaan opleveren

Een andere fout in het systeem is dat het voorkomen van zorg nu vaak weinig oplevert. Gemeenten en zorgverzekeraars gaan per regio afspraken maken over preventieve programma’s, bijvoorbeeld om te voorkomen dat ouderen vallen, of kinderen met obesitas te helpen een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Preventieve zorg wordt ook vaker vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Dit alles moet ertoe leiden dat de zorg toegankelijk blijft voor wie hem echt nodig heeft. Of dat gaat lukken is de vraag. Op veel punten zijn de afspraken weinig concreet, en wordt de uitwerking vooruitgeschoven.

Voor samenwerking is verder vertrouwen cruciaal, en duidelijk is dat het vertrouwen van de huisartsen in de zorgverzekeraars en politiek flink is beschadigd.

Op de huisartsen is veel hoop gevestigd, net als op andere medewerkers in de eerste lijn. Maar de werkdruk is groot, en het aantal collega’s te klein. Hen meer taken geven en ook meer tijd per patiënt: dat is een pittige opgave.

Afspraken maken per sector werkte niet meer Het Integraal Zorgakkoord is een breuk met de afgelopen twintig jaar, waarin het kabinet steeds akkoorden sloot met bijvoorbeeld de huisartsen, organisaties in de wijkverpleegkunde en ziekenhuizen apart. Die akkoorden moesten de zorgkosten op korte termijn beperken. Tot belangrijke veranderingen in het zorgsysteem kwam het niet, concludeerde de Raad van State vorig jaar, terwijl die wel nodig zijn om de zorg in de toekomst overeind te houden. De Raad adviseerde dit soort hoofdlijnenakkoorden dan ook niet meer te sluiten. Het kabinet hoopt dat dit zorgakkoord, waaraan zoveel partijen meedoen, wél veranderingen teweegbrengt.

