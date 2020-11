Het vaccin van AstraZeneca heeft voordelen die zijn concurrenten niet hebben

Allemaal mooi, die hoge beschermingspercentages die Pfizer en Moderna eerder deze maand bekend maakten, maar Nederland wachtte toch vooral op het vaccin dat de farmaceut AstraZeneca samen met de Oxford University ontwikkelde. De eerste resultaten zijn er nu. Het vaccin beschermt gemiddeld voor 70 procent.

Dat valt toch wat tegen, vergeleken met de andere vaccins. Maar eigenlijk is een vergelijking met de andere twee vaccins nog niet mogelijk. De 70 procent van AstraZeneca bijvoorbeeld is een gemiddelde. Het Zweeds/Britse concern test met verschillende doseringen. Zo levert een hoge dosis 62 procent bescherming op. Een lage dosis, gevolgd door een hoge, biedt 90 procent bescherming. Daarmee komt AstraZeneca in de buurt van de 94 procent die Pfizer en Moderna claimen. Let wel: alle resultaten zijn behaald op basis van beperkte onderzoeksgroepen. Hoe sterk het vaccin echt is, zal blijken als de testen geheel zijn afgerond.

Vaccinatie begin 2021

Nederland heeft 11,7 miljoen doses besteld bij AstraZeneca. Dat is meer dan bij de andere farmaceuten. De toelatingsinstanties zijn al bezig met de controle en kunnen snel hun goedkeuring geven als het vaccin veilig is. Dan kunnen in de eerste maanden volgend jaar de eerste Nederlanders een prik krijgen.

Het voordeel van het vaccin van AstraZeneca is dat het ook goed lijkt te werken bij ouderen. Dat is de precies de groep die volgens de Gezondheidsraad als eerste in aanmerking moet komen voor inenting. De werking van vaccins wil bij ouderen nog weleens tegenvallen omdat hun immuunsysteem minder goed werkt.

Een onschuldig verkoudheidsvirus

AstraZeneca maakt gebruik van een beproefde vaccintechniek. Zij verbouwen een onschuldig verkoudheidsvirus zodanig dat het eiwitten van Sars-Cov-2 kan produceren. Daar reageert het immuunsysteem op, zodat het lichaam na een infectie snel het coronavirus herkent en kan opruimen.

Die beproefde manier biedt grote voordelen. Zo is er meer bekend over de werking op langere termijn dan bij de techniek die Pfizer en Moderna toepassen. Zij werken met een nieuwe methode waarbij de bescherming op lange termijn onzekerder is. Daarbij is het vaccin van AstraZeneca makkelijk te bewaren en te distribueren. Het is ook nog eens goedkoper dan dan de vaccins van Pfizer en Moderna. Voor het vaccin van AstraZeneca betaalt de overheid ruim 3 euro per dosis. Pfizer rekent bijna 17 euro en Moderna 28 euro per dosis.

