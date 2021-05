Het Rijk moet miljarden extra investeren in de jeugdzorg. ‘Goed nieuws, maar rijkelijk laat’

De gemeenten roepen het al een paar jaar, en nu krijgen ze gelijk: het Rijk moet miljarden extra uittrekken voor de jeugdzorg. Dat adviseert althans een commissie van wijzen die optrad als scheidsrechter in het conflict tussen het demissionair kabinet en de gemeenten, bevestigen bronnen aan verschillende media, na berichtgeving van RTL Nieuws donderdagavond.

Volgens de zogenoemde arbitragecommissie, waarin zowel het Rijk als de gemeenten vertegenwoordigd zijn, is in 2022 maar liefst 1,9 miljard euro extra nodig voor de jeugdzorg. Voor 2023 en 2024 gaat het om 1,6 miljard euro extra. Daarna moeten de extra investeringen worden afgebouwd tot 800 miljoen in 2028. Vooraf werd afgesproken dat het advies van de commissie bindend zou zijn, mits ook de Eerste en Tweede Kamer instemmen met de investeringen.

Rijkelijk laat

Het is een overwinning voor de gemeenten, die al jarenlang vragen om meer geld voor de jeugdzorg. Wethouders in heel het land reageren dan ook opgetogen. Al vinden ze het tegelijkertijd onbegrijpelijk dat het Rijk zo lang structurele investeringen heeft tegengehouden. “Het is goed nieuws, maar het komt wel rijkelijk laat”, zegt bijvoorbeeld wethouder Marinka Mulder (PvdA) van de gemeente Renkum. “Vooral sinds 2018 lopen de tekorten in de jeugdzorg enorm op. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren moeten bezuinigen. Op de jeugdzorg, maar ook op bibliotheken, zwembaden en sportvoorzieningen.”

De gemeenten werden in 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Die decentralisatie van overheidstaken ging gepaard met een forse bezuiniging. Hoewel de hoop was dat gemeenten de zorg beter en goedkoper zouden kunnen organiseren, bleek in de praktijk dat de kosten alleen maar stegen. Eind vorig jaar wees onderzoek uit dat de gemeenten in 2019 gezamenlijk ongeveer 1,7 miljard euro meer uitgaven aan de jeugdzorg dan zij van het Rijk ontvingen. Bovendien liepen de afgelopen jaren met name in de jeugd-ggz de wachtlijsten alleen maar verder op, waardoor kwetsbare kinderen en jongeren met bijvoorbeeld ernstige depressies of eetstoornissen soms maandenlang moeten wachten op de juiste hulp.

Hoewel het Rijk wel incidenteel geld bijlegde voor de jeugdzorg – onlangs nog 613 miljoen voor de crisiszorg – bleven structurele investeringen uit. Het demissionair kabinet wil dat er eerst afspraken worden gemaakt over maatregelen die de kosten van de jeugdzorg naar beneden kunnen brengen. Zo gaat er volgens de ministers nu nog teveel geld naar administratie.

Grote verschillen tussen gemeenten

Ook de arbitragecommissie vindt dat het stelsel hervormd moet worden, blijkt volgens ingewijden uit het advies, dat vrijdag begin van de avond openbaar wordt. In dat advies wordt onder meer gewezen op de grote verschillen tussen de gemeenten. Het is volgens de commissie belangrijk dat gemeenten die er wel in slagen de jeugdzorg beheersbaar te houden hun ervaringen delen. Maar omdat het even duurt voordat besparende maatregelen effect hebben, is volgens de adviseurs desondanks de eerstvolgende jaren meer geld nodig.

Het lijkt er dus op dat het Rijk niet langer om structurele investeringen heen kan. Maar FNV Zorg & Welzijn, de afdeling van de vakbond die opkomt voor de belangen van jeugdzorgmedewerkers, is er niet gerust op dat het geld ook goed terecht zal komen. “Als je dit geld in het huidige systeem stopt, komt er niets van bij de professionals en de cliënten terecht”, vreest bestuurslid Maaike van der Aar, die wil dat er eerst drastische veranderingen worden doorgevoerd. Zo pleit de FNV er onder meer voor om de verantwoordelijkheid voor de complexe, specialistische jeugdzorg weg te halen bij de gemeenten, en in plaats daarvan bij het Rijk te leggen. “Onze zorg is dat de urgentie om het te hebben over dit soort verbeteringen nu alleen maar minder hoog is, nu de problemen voor de gemeenten worden verlicht.”

Of dat laatste ook echt het geval is, is nog even afwachten. Hoewel de minsterraad vandaag al spreekt over de conclusies van de arbitragecommissie, komt het kabinet volgens een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid vermoedelijk nog niet met een inhoudelijke reactie. Eerst zal de komende tijd worden gesproken met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en vertegenwoordigers van de Jeugdzorgorganisaties. Tegen de NOS zei staatssecretaris van volksgezondheid Paul Blokhuis (ChristenUnie) het advies niet te beschouwen als een ‘dictaat’, maar als een ‘zwaarwegend advies’, waar het kabinet heel serieus naar zal kijken.

