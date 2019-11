Het premieseizoen is begonnen: deze verzekeraars verlagen hun premie

Traditiegetrouw is het premieseizoen begonnen. De verzekeraars VGZ en CZ verlagen hun premie. Maar door een lagere werkgeversbonus kan de rekening toch hoger zijn

Twee van de vier grootste zorgverzekeraars in Nederland verlagen de premie. Toch wil dat niet zeggen dat klanten van deze verzekeraars volgend jaar minder kwijt zijn aan hun basisverzekering voor de zorg. Vanaf volgend jaar mogen verzekeraars namelijk minder kortingen geven op zorgverzekeringen die bijvoorbeeld via de werkgever lopen.

Dinsdag maken CZ en VGZ bekend dat zij hun premie verlagen. Klanten die de meest gekozen polis bij CZ kiezen zijn 3,85 euro per maand minder kwijt en betalen vanaf volgend jaar 120,95 euro per maand. Bij VGZ daalt de premie met 1 euro per maand: van 120,95 euro naar 119,95. Menzis maakte gisteren al bekend dat het de premie met 1 euro per maand verhoogd tot 123 euro per maand voor een naturapolis.

Andere regels voor kortingen

De reden dat de premies dalen, of beperkt stijgen, zijn de nieuwe regels rond de kortingen. Vanaf 2020 mogen verzekeraars niet langer 10 procent collectiviteitskortingen geven, maar 5 procent. Deze nieuwe regeling gaat veel Nederlanders aan. Twee derde is verzekerd via een van de ruim 60.000 collectiviteitsverzekeringen. De meeste daarvan lopen via de werkgever.

De collectiviteitskorting is al jaren omstreden. Ook de verzekeraars zelf hebben al meerdere malen laten weten ongelukkig te zijn met de regeling die de solidariteit zou ondergraven. De eerder dit jaar gestopte topman van verzekeraar DSW noemde de regeling in het AD zelfs ‘stelen’ en ‘discriminatie’.

De collectiviteitskorting is ooit bedacht omdat inkopen van zorg voor een bepaalde groep goedkoper zou zijn. Het bespaarde geld kon daardoor op de premie van het collectief in mindering worden gebracht. Maar in de praktijk bleken de besparingen flink tegen te vallen.

Korting is kunstmatig

Om de kortingen toch te kunnen geven, moeten de premies eerst omhoog. Een derde van de Nederlanders zonder korting betaalt het volle, opgehoogde bedrag zodat de andere twee derde tegen kunstmatige gereduceerd tarief een verzekering kan afsluiten. Die scheve solidariteit wordt door de verlaging van de korting vanaf 2020 iets minder scheef. Daardoor moeten de Nederlanders die bijvoorbeeld via hun werk zijn verzekerd er rekening mee houden dat hun premie met een paar euro per maand kan stijgen, zelfs als zij bij een verzekeraar zitten waar de premie is gedaald.

Het is overigens niet zo dat een collectieve basisverzekering altijd de goedkoopste optie is. Sommige verzekeraars bieden budgetpolissen aan die goedkoper zijn dan de verzekeringen via de werkgever waar een korting op zit. Het nadeel van budgetpolissen is dat klanten minder te zeggen hebben over wie hen behandelt bij ziekte. Het zou kunnen dat iemand met een budgetpolis die een nieuwe knie nodig heeft, niet in het plaatselijke ziekenhuis terechtkan maar naar een andere stad moet reizen. En dat de fysiotherapeut om de hoek ook niet onder de polis valt. In dat geval moet de kniepatiënt bijbetalen als hij of zij per se in de eigen buurt wil blijven, of toch een andere fysiotherapeut zoeken die wel onder de budgetpolis valt.

De lagere kortingen zijn niet de enige reden dat de stijging beperkt blijft. Net als voorgaande jaren gebruiken de zorgverzekeraars een deel van hun financiële reserves om de stijging van de premie te dempen.

Lees ook:

Is de stijging van de zorgpremie bij DSW een voorbode?

De stijging van de zorgpremie bij verzekeraar DSW is twee keer zo hoog als gedacht. Is dat een voorbode?Gaat dat ophogen van je eigen risico ten koste van de solidariteit?

Gaat dat ophogen van je eigen risico ten koste van de solidariteit?

Het verhogen van eigen risico bij de zorgverzekering wint aan populariteit bij kapitaalkrachtigen. Het levert korting op de premie op, maar werkt dat wel goed voor iedereen? Vier vragen.