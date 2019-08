Het moet anders, zegt KPMG: anders loopt de ggz vast

De houdbaarheid van de zorg voor mensen met psychische problemen staat onder druk, schrijft adviesbureau KPMG in een rapport dat vandaag verschijnt. “Doorgaan op de huidige voet betekent vastlopen, waarbij aanbieders mogelijk failliet gaan”, schrijven de onderzoekers. Instellingen verlenen nu zorg ‘onder grote financiële druk’, waardoor er weinig ruimte is om te innoveren. Terwijl dat nu juist hard nodig is, aldus het KPMG-rapport, dat aanbevelingen bevat om de ggz op de schop te nemen.

1. Geestelijke ondersteuning voor hulpverleners

Klinkt ironisch, hulpverleners in de psychiatrie die zelf ondersteuning nodig hebben. Maar nodig is het wel, zegt Karin Lemmens van KPMG Health. De grote personeelstekorten zijn niet in een jaar opgelost en de werkdruk is hoog. Daarnaast valt zo te besparen op verzuimkosten.

“In de ggz werken gemiddeld veel vrouwen die midden in het leven staan, gezinnen met kinderen hebben”, zegt Lemmens. “Zij moeten veel ballen in de lucht houden en als ze ook nog allemaal nachtdiensten moeten draaien, omdat zzp’ers dat weigeren, kan dat problemen opleveren. Er moet meer oog komen voor deze levensfaseproblematiek, zodat deze werknemers geestelijk gezond blijven.”

2. Nieuwe collega: chatbot Tess

Door taken te digitaliseren, kunnen werknemers ook ontlast worden, aldus Lemmens. Zo zou de ‘empathische’ chatbot Tess een goede nieuwe collega kunnen zijn. Tess is een online computersysteem dat de vragen van een patiënt beantwoordt, 24 uur per dag. Dat zou dan als volgt gaan:

“Hallo X, hoe gaat het?”

“Hallo Tess, ik ben uitgeput”

“Je bent iemand die anderen veel helpt, heb je wel goed voor jezelf gezorgd?”

“Ik denk het niet.”

KPMG voorziet niet dat Tess hele behandelingen overneemt, maar misschien kunnen digitale innovaties zoals de chatbot wel werknemers die het druk hebben taken uit handen nemen. “Er is niet één manier van digitalisering toepassen; het is afhankelijk van de behoeften van patiëntengroepen. Daar moet de ggz naar gaan kijken.” Voelt zo’n chatbot niet heel nep en afstandelijk voor een patiënt? “Voor sommige mensen maakt het zorg juist laagdrempeliger”, werpt Lemmens tegen.

3. Ondersteuning bij werk voor patiënten

Stel, een patiënt is depressief én werkloos. Het een heeft vaak met het ander te maken. In het zorgsysteem is daar geen ruimte voor: iemand rolt de ggz in, en die regelt geen nieuw werk. “Er wordt nu in de ggz niet altijd gekeken naar wat iemand nodig heeft om op lange termijn goed te functioneren”, zegt Lemmens.

Ze bedoelt niet dat de ggz dus óók maar werk moet zoeken, maar wél dat er beter samengewerkt moet worden met gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van zo’n patiënt. “Dan pak je problemen in de breedte aan en zorg je dat iemand misschien minder snel terugvalt.”

Lees ook:

Waarom ggz-instellingen niet van de separeercel afkomen

Het lukt ggz-instellingen niet hun plechtige belofte na te komen om patiënten minder vaak op te sluiten. De separeerruimte blijkt een noodzakelijk kwaad. Deel 1 van een serie.