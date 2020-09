Het gros van de Nederlandse huisartsen weet onvoldoende van griep

Veruit de meeste Nederlandse huisartsen weten onvoldoende van griep, oftewel influenza. Ze bezitten te weinig specifieke kennis over de negatieve effecten en langetermijngevolgen van het influenzavirus, blijkt uit de donderdag gepresenteerde analyse ‘Grieponderzoek’. Ook zijn ze zich er veelal niet van bewust dat griep ook tot hartinfarcten en beroerten kan leiden.

De analyse is een steekproef onder ruim duizend Nederlanders uit de risicogroepen, aangevuld met een kennispeiling bij 110 huisartsen. Slechts een derde van de huisartsen zegt ‘(heel) veel over influenza’ te weten.

De peiling is kort voor het begin van de coronacrisis in Nederland gehouden door geneesmiddelfabrikant Sanofi Pasteur, in samenwerking met onder meer de Nederlandse Influenza Stichting (NIS). De resultaten werden donderdag gepresenteerd tijdens een onlinebijeenkomst voor zorgverleners, waar ook een startsein werd gegeven voor de campagne ‘Een griepprik, waarom zou ik?’

Tijdens de bijeenkomst werd ook bekend dat risicogroepen, waaronder mensen met diabetes, longziekten en hartaandoeningen, een zes keer hogere kans hebben op een hartinfarct, ook als zij de griep inmiddels achter zich hebben gelaten.

Griepprik is ‘een routine-aangelegenheid’

Hoewel medici het komende winterseizoen rekenen op massale belangstelling voor de griepprik – er worden naar verwachting 3,5 miljoen griepprikken gezet – beseft 49 procent van de Nederlanders uit risicogroepen onvoldoende dat griep ook dit soort grote gezondheidsrisico’s kan veroorzaken.

NIS-voorzitter en oud-huisarts dr. Ted van Essen van de Influenzastichting, een van de sprekers tijdens het webinar, wijt de tekortschietende kennis van veel van zijn collega’s aan het simpele feit dat de griepprik voor de huisarts ‘een routine-aangelegenheid’ is geworden, waarbij de huisarts de griepprik heeft gedelegeerd aan de assistent of de praktijkondersteuner.

Van Essen: “De griepprik is echt op het niveau van de doktersassistent terechtgekomen. Die drukt op een knop van de patiëntenadministratie en de risicopatiënten rollen er automatisch uit. Daar komt de huisarts vrijwel niet meer aan te pas. Maar natuurlijk wil de dokter graag zelf het vaccin toedienen aan zijn patiënten.”

De griep valt in het niet bij de ernst van het infarct

“We denken als huisartsen voldoende te weten over griep, maar zijn ons onvoldoende bewust dat de complicaties tussen infecties hevig kunnen verschillen. Als zich bij een patiënt enige dagen nadat griep is vastgesteld ook een hartinfarct voordoet of een beroerte, dan wordt bijna nooit het eventuele oorzakelijk verband gelegd met influenza – dan valt de griep in het niet bij de ernst van het infarct.”

Vrijwel alle huisartsen geven in de peiling aan dat griep tot verergering kan leiden van gezondheidsproblemen, ook als deze niets te maken hebben met de griep. Dat influenza kan leiden tot problemen met het ademhalingsstelsel, het hart- en vaatstelsel, het spierstelsel of de nieren is bij het grootste deel van de huisartsen ‘in het algemeen’ wel bekend. Minder bekend zijn de mogelijke problemen die griep kan veroorzaken met de hersenen of zenuwaandoeningen. Dat griep ook klachten bij ziekten als diabetes, sinusinfecties en MS kan verergeren, is nóg minder bekend.

