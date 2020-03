Het coronavirus raakt óók jonge, relatief gezonde personen

Het is een misverstand dat op de afdelingen intensive care alleen ouderen liggen met Covid-19. Ook jongere, relatief gezonde mensen liggen er aan de beademing. De 43-jarige longarts-intensivist Merijn Kant ziet het op zijn eigen ic-afdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda. En afgelopen weekend stelden intensivisten en microbiologen van diverse ziekenhuizen in een webinar (een online seminar, red.) gezamenlijk vast dat de helft van de ernstig zieke patiënten onder de vijftig jaar is. “Het is echt niet zo dat deze ziekte alleen ouderen met onderliggende gezondheidsproblemen treft”, zegt Kant.

Om te onderstrepen dat ook jongeren moeten oppassen: een van de patiënten die op de ic in het Amphia lag, is 16 jaar. Hij is ondertussen naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam vervoerd.

De patiënten die Kant vanuit de spoedeisende hulp binnen ziet komen, hebben problemen aan de longen waardoor ze het benauwd krijgen. Ongeveer 30 procent van de opgenomen patiënten belandt op de ic en gaat aan de beademing. “We geven hen de behandeling die we ook toepassen op andere patiënten met een ernstige ontsteking van de longen. Wij brengen de patiënten in slaap en leggen hen op de buik om zo aanvullende schade aan de longen te voorkomen.”

Jonge mensen ontwikkelen tussen dag 1 en 5 vaak milde klachten

Toch is de afloop vaak niet goed. De intensivisten en microbiologen concludeerden tijdens de online bijeenkomst van 600 Nederlandse specialisten dat wereldwijd de helft van de coronapatiënten op ic’s overlijdt. In Breda ligt dat percentage lager. Daar waren tot dit weekend 33 patiënten opgenomen, van wie er 11 op de ic belandden en er 3 overleden. Meer bevindingen van de bijeenkomst: jonge mensen ontwikkelen tussen dag 1 en 5 vaak milde klachten. Daarna gaat het ofwel beter, of dramatisch slechter.

Kant maakt dagen van tien tot twaalf uur als het nodig is. Vermoeiend, maar tegelijkertijd krijgt hij energie van wat hij om zich heen ziet gebeuren. “Ik mag leiding geven aan een team op de ic. Als je ziet wat dit teweeg brengt bij mensen, hoe gemotiveerd iedereen is, hoe we samenwerken en elkaar helpen: dat is ongekend. Prachtig om te zien. Tegelijkertijd blijft het een vreselijke situatie waarin een groot aantal mensen heel ernstig ziek is en waarbij we helaas ook mensen gaan verliezen.”

Meer bevindingen van Nederlandse deskundigen Zo’n 600 Nederlandse intensivisten, microbiologen en andere deskundigen deelden dit weekend tijdens een online bijeenkomst hun ervaringen. Enkele bevindingen:

- Carnaval lijkt de reden van de Brabantse uitbraak.

- Er dreigen tekorten aan mondmaskers en reagentia (middelen om te testen).

- Via het leger worden 70 beademingsmachines geleverd.

- Zorg voor voldoende personeel door: de ziekenhuis-academie in te zetten voor een stoomcursus, personeel dat ooit op de IC heeft gewerkt te inventariseren, anesthesiologen in te zetten.

“Ja, ook zorgpersoneel is kwetsbaar”, zegt Kant. “Daarom nemen we veel voorzorgmaatregelen en dragen we beschermende kleding, maskers en spatbrillen. Daar letten we goed op.”

Voor familieleden en andere naasten van een coronapatiënt op de ic ligt, moet het beangstigend ogen: een partner, vader, moeder, zoon of dochter aan de beademing op een geïsoleerde afdeling, met mensen in beschermende pakken er omheen. Bezoekers dragen ook beschermende kleding. Er mag één persoon per dag bij de patiënt, zegt Kant. Die maatregel geldt in alle Brabantse ziekenhuizen. Bezoekers krijgen uitleg van medewerkers die zijn gespecialiseerd in de opvang van familie en naasten. “Zij begeleiden de familie en leggen uit waarom we doen wat we doen. Dat werkt goed.”

Opname op de ic kan enkele weken duren

Familie en naasten moeten er ook rekening mee houden dat opname op de ic enkele weken kan duren. Volgens intensivisten en microbiologen liggen patiënten zo’n drie weken aan de beademing, met alle onzekerheid die daarbij hoort. Pas in de derde week knapt de patiënt op, als alles goed gaat.

“Het is een heel bijzondere situatie”, zegt Kant over de afgelopen weken. “We hebben te maken met een pandemie, met een grote zorgvraag. Dat geeft druk op het personeel en de bevoorrading. We kunnen dit alleen aan door goede samenwerking met collega’s en met het ziekenhuisbestuur. Iedereen in het ziekenhuis zet de schouders eronder om alle patiënten zo goed mogelijk te verzorgen.”