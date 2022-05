Helpt een ‘jade roller’ je aan een strakker gezicht?

De Amerikaanse actrice Jessica Alba gebruikt ze. Model Hailey Bieber is fan. En ook Nederlandse beautyvloggers raden ze aan: gezichtsrollers (of ‘jade rollers’). ‘Na het ontwaken ’s ochtends je gelaat mee masseren, en weg zijn de kreukels’, zo beschrijft een 32-jarige vrouw de teneur van die YouTube-filmpjes.

Tot haar schrik ontwaart ze ’s ochtends in de spiegel ‘steeds meer tekenen van ouderdom’: lijntjes op haar voorhoofd, lachrimpels en wallen onder haar ogen. “Mijn vraag: werken deze jade rollers echt voor een strakker gezicht? Ik heb al een paar keer twijfelend voor het schap gestaan, maar ik ben toch steeds te sceptisch.”

Het zou gaan om een eeuwenoud Chinees schoonheidsritueel, waarbij zowel de rollende beweging als de krachten verbonden aan de steen (vaak jade) een verjongend effect zouden hebben. Die kracht van stenen, daarin gelooft de vrouw niet. “Maar ik zou me wél kunnen voorstellen dat wanneer je ze in de ijskast of vriezer legt – iets wat sommige fans van deze apparaten doen – de kou en stimulatie de wallen ’s ochtends doen slinken.”

Helpt een gezichtsmassage tegen wallen?

“Het komt neer op een vorm van gezichtsmassage”, zegt Noortje van der Meij, cosmetisch dermatoloog aan het Isala Dermatologisch Centrum in Zwolle. Massage kan een effect hebben op de huid, al is dat tijdelijk.

Met druk kun je namelijk de lymfebanen stimuleren, die zorgen voor de afvoer van gifstoffen uit het lichaam. Terwijl de bloedsomloop op gang wordt gehouden door het hart en dus snel is, zijn de lymfevaten een traag werkend systeem, legt Van der Meij uit. Massage kan dat proces versnellen.

Op die manier kan de roller helpen tegen een wat opgeblazen gezicht na de nacht, al trekt dat meestal ook vanzelf weg. Hetzelfde geldt voor ochtendwallen, die vocht vasthouden. Op blijvende wallen heeft de roller geen effect, waarschuwt Van der Meij. “En het kan ook zonder jade roller. Je kunt het vocht met je handen wegmasseren in de richting van de oren.”

Heeft het zin om een jade roller te koelen?

Dan het effect van een gekoelde roller. Heeft die nog een extra werking? “Door de kou knijpen de bloedvaten samen. Dat is vergelijkbaar met het effect van plakjes komkommer op de huid, of bijvoorbeeld een pak diepvrieserwtjes”, zegt de dermatoloog. Dat kan ervoor zorgen dat zwelling afneemt, maar niet op een manier waar je profijt van hebt de rest van de dag. “Neem je de kou weg, dan is het effect weer voorbij.”

Beautyvloggers zeggen ook een strakkere kaaklijn aan de rollers over te houden, maar Van der Meij gelooft daar niets van. “Ook dat de rollers een strakkere huid zouden geven, met minder rimpels: daarvoor is geen bewijs”, zegt ze. “Rimpels komen door volumeverlies in het gezicht: van bot, vet en bindweefsel. En door spieractiviteit: lachen leidt tot lachrimpels. Huidveroudering gaat sneller als je je gezicht veel blootstelt aan UV, zoals onder de zonnebank, of als je rookt. Daar doen massage-instrumenten niets aan.”

Is er iets dat wél bewezen helpt tegen huidveroudering?

Van retinoïden, een familie stofjes die verwant is aan vitamine A, is wél bekend dat ze helpen tegen veroudering, zegt Van der Meij. “Retinoïden beschadigen het bindweefsel. De huid maakt dan nieuw bindweefsel aan, wat zorgt voor een versteviging van de huid.” Dat heeft een effect. Niet op diepe rimpels, wel op fijne lijntjes.

“Gebruik ’s nachts een crème met retinoïden, overdag een uv-blokkende crème”, zo adviseert ze de vragensteller.

Onzin dus, die gezichtsrollers? “Ach, als je het holistisch bekijkt: voor sommige mensen is het een ontspanningsmomentje”, zegt Van der Meij. “Dat kan goed zijn in een stressvol bestaan.”