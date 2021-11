Griep, papierwerk en een personeelstekort belemmeren de derde coronaprik

‘Alsjeblieft maandag beginnen met de booster en niet wachten tot december!’, twitterde Chantal Bleeker, hoogleraar uitbraken van infectieziekten, zondag. Een kleine afname van de mate waarin vaccins beschermen, heeft ‘nu er zoveel besmettingen zijn in absolute aantallen, een groot effect’, stelt zij.

Ook de Tweede Kamer dringt aan op de turbostand, nu het kabinet vorige week besloot dat 60-plussers een boosterprik mogen halen. Donderdag stemde een meerderheid voor een motie van D66 en 50Plus om het boosteren (inmiddels een werkwoord) te versnellen.

Nu is de planning dat het prikken van 80-plussers de dag na Sinterklaas van start gaat, over een krappe maand dus. Zorgmedewerkers en inwoners van zorginstellingen volgen ‘binnenkort’. Waarschijnlijk zijn de 60-plussers pas in januari aan de beurt.

En laat dat nu precies de leeftijdscategorie zijn waarin gevaccineerden, vergeleken met andere leeftijdsgroepen, vaker besmet raken, bleek uit de tabellen die Jaap van Dissel van het RIVM vorige week aan de Tweede Kamer toonde.

Geen heilige graal

Een opfrissingsvaccin zou kunnen helpen, maar het is volgens de Gezondheidsraad geen heilige graal om deze nieuwe golf te stoppen, zei minister Hugo de Jonge van volksgezondheid maandagmiddag nog tegen de pers. “Het is een oppepper van een op dit moment nog steeds goed werkende bescherming tegen corona.”

Het ministerie overlegt op dit moment wel met het RIVM, de GGD’en en zorginstellingen met een eigen medische dienst ‘of het op een zorgvuldige manier sneller kan’, laat een woordvoerder weten. Maar ook al zijn er genoeg vaccins in de vriezer of koelkast, morgen beginnen gaat niet: er zijn nog wat hobbels te nemen.

Vier hobbels voor de boosterprik

Ten eerste: niet de GGD, maar het RIVM is verantwoordelijk voor het uitnodigen en selecteren van mensen die nu in aanmerking komen voor de boosterprik. Dat brievencircus kost tijd. Als het gaat om mensen in zorginstellingen die een boosterprik krijgen, moeten er nog toestemmingsverklaringen getekend worden, zeggen de GGD’en, en ook dat kost tijd.

Er is nog een pragmatisch bezwaar tegen sneller boosteren dan in december: een deel van de ouderen krijgt ergens deze maand een griepprik, zegt een woordvoerder van de GGD. En er moeten twee weken tussen beide vaccinaties zitten, een wachttijd die nodig is voor als er bijwerkingen optreden.

Bovendien moeten de GGD’en nog nieuw personeel werven voor de derde prik, al komt die niet onverwacht. De Gezondheidsraad adviseerde half september om als eerste de groep met een verzwakte afweer extra te vaccineren, en raadde aan om alvast een booster-campagne voor een grotere groep voor te bereiden.

Nieuwe mensen werven is lastig

Een woordvoerder van de GGD laat weten dat de gezondheidsdiensten dat inderdaad hebben gedaan, en meerdere scenario’s hebben uitgewerkt. Toch konden zij geen extra mensen aannemen voor deze klus, omdat die wel officieus maar nog niet officieel op hun bordje lag. Officieel is dat pas zo sinds het kabinet vorige week het nieuwe advies van de Gezondheidsraad overnam en besloot dat alle 60-plussers inderdaad worden opgeroepen voor een derde prik.

Nu zijn er al priklocaties dicht en is personeel vertrokken. Nieuwe mensen werven kost tijd, en is mogelijk lastiger dan vorig jaar. “De arbeidsmarkt is nu anders”, zegt ook een woordvoerder van demissionair minister Hugo de Jonge. “Niettemin werken we er hard aan.” Komende vrijdag, na overleg met de GGD en het RIVM, hoopt de woordvoerder meer te kunnen zeggen.

