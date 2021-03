GGD: Sneltests moeten op een andere locatie dan onze teststraten

Het fijnmazige testnetwerk van de GGD’en is niet inzetbaar voor het openen van de samenleving met sneltests. Dat zegt GGD-voorman André Rouvoet. De GGD’en hebben capaciteit voor de afname van ongeveer 175.000 tests per dag, verspreid over zo’n 380 teststraten door het hele land. Maar de GGD is niet van plan mensen zonder klachten te gaan testen, bedoeld om ze met een testbewijs veiliger te kunnen laten deelnemen aan het sociale leven.

Volgens Rouvoet is de GGD-capaciteit primair bedoeld voor de bestrijding van het coronavirus. “Vanuit het oogpunt van virusbestrijding levert het preventief testen van mensen zonder klachten geen grote bijdrage. De GGD is er voor de publieke gezondheid, daar ligt onze opdracht. Als er ergens uitbraken zijn, kunnen we risicogericht grootschalig testen. Ik waak ervoor dat we onze capaciteit gaan inzetten voor andere doelen dan de virusbestrijding.”

De ontwikkeling rond de ‘testsamenleving’ is de afgelopen weken in een stroomversnelling geraakt nadat vanuit steeds meer sectoren de roep om sneltetsts klinkt. Niet omdat er zoveel mensen corona-achtige klachten hebben, maar omdat een negatieve test tijdelijk toegang zou moeten verlenen tot een school, kantoor, festival, bioscoop of voetbalstadion.

Verontwaardigd

Vorige week bracht deze krant naar buiten dat er begin maart 26 miljoen sneltests op voorraad lagen. Vanuit het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook door Kamerleden, werd verontwaardigd gereageerd. Samengevat: de samenleving snakt naar sneltests, waarom gebruiken we ze niet? Ook prominente OMT-leden zoals microbiologen Jan Kluytmans en Marc Bonten vinden dat de sneltests liever gisteren dan vandaag worden gebruikt.

In een reactie op de aanzwellende kritiek kwam demissionair minister Hugo de Jonge plots met een aantal beloftes. Zo zijn zelftests waarschijnlijk in april te koop in supermarkten en drogisterijen, en kunnen bijvoorbeeld studenten straks een dag per week naar school met zo’n zelftest, als het een beetje meezit.

Daarnaast werkt De Jonge aan een ‘testbewijs’. Een wetswijziging om dit bewijs, waarmee iemand met een negatieve test toegang krijgt tot bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, mogelijk te maken is momenteel in ontwikkeling. Woensdag kondigde het ministerie aan dat een nieuwe app waarin de negatieve coronatest zichtbaar is, komend weekend al wordt getest tijdens twee proeffestivals.

Zo’n negatief testbewijs is echter alleen te verkrijgen via een testlocatie. Thuis een zelftest doen, en de uitslag invoeren in de app, is er niet bij. Dat zou te gemakkelijk zijn.

Risicogericht

Dit betekent dat er een grote testcapaciteit nodig is, op locatie. Daarvoor keek het ministerie ook even naar de GGD, die momenteel nog geen derde (zo’n 50.000 tests) van zijn dagelijkse testcapaciteit gebruikt. Maar de teststraten van de GGD zijn voor mensen met klachten, aldus Rouvoet. Er worden wel mensen zonder klachten getest, maar dat is risicogericht. Bijvoorbeeld na een reis of mensen die komen bovendrijven in een bron- en contactonderzoek. “De taak om preventief te testen zonder aanvullende reden ligt primair bij het bedrijfsleven of het onderwijs en niet bij de GGD. Dat is zo met het kabinet besproken”, aldus Rouvoet.

En dus moeten er voor de sneltestsamenleving nieuwe teststraten worden neergezet. De bouw hiervan begon in februari, maanden nadat de testsamenleving door minister De Jonge werd bedacht. Er komen in eerste instantie honderd van deze testlocaties, die als het goed is in april open kunnen.

Rouvoet zegt wel voorstander te zijn van het gebruik van sneltests om de samenleving te openen. “Er zijn ideeën met miljoenen sneltests per maand gericht op het openstellen van de samenleving. Naar mijn mening komt dat nog niet snel genoeg van de grond. Iedereen wil weer open, daarvoor kan testen zonder klachten wél nuttig zijn. Ik zou zeggen: maak daar werk van.”

