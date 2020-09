GGD op ramkoers met kabinet over testbeleid

Terwijl het aantal coronabesmettingen met de dag zorgwekkender wordt, glipt de regie over de virusaanpak het kabinet door de vingers. De GGD’en lieten minister Hugo de Jonge (zorg) gisteren weten niets te zien in het plan om zorg- en onderwijspersoneel voorrang te geven in de teststraten. Voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD-GHOR voelt meer voor verdergaande lokale of landelijke beperkingen om het virus in te dammen. Zo gaat een belangrijke bondgenoot lijnrecht in tegen de virusaanpak van het kabinet.

In een brief, in handen van Trouw, laat Rouvoet weten dat het voorrang geven aan zorg- en onderwijsmedewerkers onder de huidige omstandigheden ‘schuurt’ met het gericht aanpakken van clusters van virusuitbraken, de meest effectieve manier om het virus te bestrijden.

Die clusters spoor je op door contacten van een besmet persoon te testen zodra zij ook symptomen krijgen. Vanwege het grote tekort aan laboratoriumcapaciteit vrezen de GGD’en dat de voorrangsregeling voor zorg en onderwijs ten koste gaat van deze aanpak. Ze vinden de voorrangsregeling ‘niet goed te combineren’ met de krapte in de teststraten en de wachttijden voor andere groepen.

Beperkingen voor de horeca

Met hun brief leggen de GGD’en een bom onder de huidige kabinetsstrategie waarbij Nederlanders relatief veel bewegingsvrijheid hebben. Vanwege de krapte in laboratoria is het volgens Rouvoet nodig dat er beperkende maatregelen komen: “Anders blijft het dweilen met de kraan open.” Vanavond presenteert het kabinet lokale ingrepen om het virus terug te dringen. Volgens de NOS moeten horecazaken in de steden waar het virus op dit moment een grote opleving doormaakt op zijn laatst om 1 uur ‘s nachts dicht. Ook gaat het maximum aantal bezoekers voor feestzalen van 100 naar 50.

Het kabinet kreeg gisteren nog een tegenvaller voor de corona-aanpak te verduren. ’s Ochtends presenteerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek waaruit blijkt dat de GGD’en niet klaar zijn voor een mogelijke tweede golf. De testcapaciteit moet omhoog, vindt de inspectie. Rouvoet plaatst daar vraagtekens bij. Volgens hem is ‘herbezinning’ nodig op de vraag of het steeds verder uitbreiden van de capaciteit nog wel de juiste weg is, nu het systeem aan alle kanten vastloopt. Hij noemt het voorrang geven van ‘prioritaire groepen’ wel een belangrijk uitgangspunt, maar hij laat in het midden hoe hij het testbeleid precies zou willen veranderen. Desgevraagd was hij ook niet bereid de brief nader toe te lichten.

‘Debat op de Titanic’

De ontwikkelingen rond de GGD’en leidden tot surreële taferelen tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Terwijl die debatteerde over de begroting voor volgend jaar, volgden de ontwikkelingen rond het coronavirus zich buiten de zaal in hoog tempo op. PvdA-leider Lodewijk Asscher had “soms het idee dat ik naar een debat op de Titanic zit te kijken.” De begroting waarover de Kamer debatteerde is achterhaald, benadrukte hij, als het testbeleid niet op orde komt en het virus vrij kan rondwaren. Asscher en GroenLinksvoorman Jesse Klaver vroegen om uitleg van het kabinet over de ‘frontale botsing’ met de GGD’en. Die kwam gisteravond niet meer van premier Rutte, ze zullen daarom moeten wachten tot de persconferentie van vanavond of tot er een brief naar de Tweede Kamer gaat.

Eerder op de dag weet premier Mark Rutte het gebrek aan testcapaciteit aan mensen die zich laten testen zonder klachten. Verder hebben de meeste Europese landen volgens hem problemen om alle mensen met klachten te testen. Asscher vond dat de premier vergoelijkend deed over het gebrek aan testcapaciteit, waarmee hij de geloofwaardigheid van de virusaanpak van het kabinet ondermijnt.

Lees ook:

André Rouvoet: Laat onze GGD-specialisten hun werk doen

André Rouvoet begon vorige maand als voorman van de GGD. Hij stoort zich aan de politiek, die zich volgens hem te veel met de uitvoering het GGD-werk bemoeit. “Dat gebeurde bij de artsen op de intensive care niet.”