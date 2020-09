GGD’en leggen bom onder coronastrategie: voorrang zorgpersoneel geen goed plan

De GGD’en zien niets in het plan om zorg- en onderwijspersoneel voorrang te geven in de teststraat. Dat blijkt uit een brief van André Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD-GHOR, die in handen is van Trouw. Eind deze week zou duidelijk moeten zijn hoe de voorrang voor die groep vorm krijgt.

In de brief aan minister De Jonge van volksgezondheid schrijft Rouvoet dat het voorrang geven aan zorg- en onderwijsmedewerkers onder de huidige omstandigheden ‘schuurt’ met het gericht aanpakken van clusters van virusuitbraken, de meest effectieve manier om het virus te bestrijden.

Die clusters spoor je op door contacten van een besmet persoon te testen zodra zij ook symptomen krijgen. Vanwege het grote tekort aan laboratoriumcapaciteit vrezen de GGD’en dat de voorrangsregeling voor zorg en onderwijs ten koste gaat van deze aanpak. Ze vinden de voorrangsregeling ‘niet goed te combineren’ met de krapte in de teststraat en de wachttijden voor andere groepen.

Een nieuwe uitbreiding van de testcapaciteit

Met hun brief leggen de GGD’en een bom onder de huidige strategie waarbij Nederlanders relatief veel bewegingsvrijheid hebben, en iedereen met klachten zich kan laten testen.

Eind augustus kregen de GGD’en van De Jonge de opdracht met plannen te komen voor een nieuwe uitbreiding van de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek. Aan die opdracht kunnen de GGD’en niet voldoen, schrijft Rouvoet nu, omdat de omstandigheden zo snel veranderen.

Volgens de GGD’en is bovendien ‘herbezinning’ nodig op de vraag of het steeds verder uitbreiden van de capaciteit nog wel de juiste weg is, nu het systeem aan alle kanten vastloopt.

‘Belangrijkste opgave is het voorkomen van besmettingen’

Het voorkomen van besmettingen is volgens Rouvoet de belangrijkste opgave. ‘Anders blijft het dweilen met de kraan open’. Dat kan door lokaal, regionaal of landelijk nieuwe beperkingen op te leggen. De GGD’en willen graag meepraten over die maatregelen.

Rouvoet vraagt het kabinet verder om samen met het RIVM en het Outbreak Management Team het testbeleid te herzien, en daarbij rekening te houden met het voorrangsbeleid voor bepaalde groepen en het tekort aan testcapaciteit.

Hoe het testbeleid kan worden aangepast, laat Rouvoet in het midden. Het ligt voor de hand dat zo’n aanpassing ertoe leidt dat niet iedereen met klachten nog in de teststraat terecht kan, zoals nu nog het geval is.

Rouvoet was desgevraagd niet bereid de brief nader toe te lichten.

Lees ook:

André Rouvoet: Laat onze GGD-specialisten hun werk doen

André Rouvoet begon vorige maand als voorman van de GGD. Hij stoort zich aan de politiek, die zich volgens hem te veel met de uitvoering het GGD-werk bemoeit. “Dat gebeurde bij de artsen op de intensive care niet.”