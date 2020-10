GGD’en hebben tijd nodig voor uitbreiding teststraat

Dat de laboratoriumcapaciteit voor coronatests komende week fors hoger is, betekent niet dat iedereen vanaf maandag terecht kan in de teststraat. Het kost de GGD’en enkele dagen om de capaciteit van de teststraten uit te breiden, zo zegt woordvoerder Sonja Kloppenburg van de koepel GGD GHOR. Of die capaciteit er aan het eind van volgende week is, of pas in de loop van de week daarop, durft ze niet te zeggen.

Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) meldde zaterdag in het AD dat Nederland komende week kan beschikken over een laboratoriumcapaciteit die goed is voor 400.000 tests, vooral dankzij afspraken met grote buitenlandse labs. Er gaan 160.000 Nederlandse tests de grens over.

Vorige week namen de GGD’en landelijk nog 210.000 tests af. Daarnaast doen ook ziekenhuizen en huisartsen samen vele duizenden tests. Maar de vraag ligt nog een stuk hoger. De afgelopen weken lukte het veel mensen niet om een afspraak te maken.

De GGD’en moeten nu in een paar dagen tijd inspelen op testaantallen die door het RIVM eerder voor eind oktober waren voorspeld, verwacht Van Kloppenburg. En dat terwijl het uitbreiden van de teststraten sinds eind augustus stillag, vanwege het tekort aan labcapaciteit. “We kunnen een opschaling waar twee maanden voor stond, niet nu ineens doen in één dag”, stelt Van Kloppenburg.

Volgens haar staan er extra medewerkers klaar, maar waarschijnlijk niet genoeg. Bovendien moeten er werkafspraken gemaakt worden met de nieuwe labs. “Het ene lab wil er dit stickertje op, het andere lab dat stickertje. Dat moet allemaal geregeld worden.”

Een miljoen tests per week

Met 400.000 tests is het eind nog niet in zicht. Eind oktober moet de testcapaciteit landelijk zijn uitgebreid naar zo’n 550.000 per week, en in november naar ruim 730.000. In januari loopt dat aantal verder op tot bijna één miljoen per week, zo is de verwachting.

Die cijfers komen van een werkgroep onder leiding van arts-microbioloog Edwin Boel, die voor het ministerie van volksgezondheid de testcapaciteit regelt. Het grootste deel van die extra capaciteit komt van buitenlandse labs, en later ook van grote niet-medische labs uit Nederland, die tot dusver buitenspel stonden.

De werkgroep wil extra capaciteit vrijspelen door ‘pooling’ – daarbij gaan de tests van meerdere mensen tegelijkertijd het analyseapparaat in. Alleen als de uitslag positief is, worden de tests nog afzonderlijk geanalyseerd om te ontdekken om wie het gaat. Vanaf november hoopt het ministerie daarnaast ook innovatieve sneltests te kunnen gebruiken. Hoeveel capaciteit dit alles opleveren, is nog niet bekend.

Onzeker

Dit is dus pas het begin van een enorme uitbreidingsoperatie, waarvan nog moet blijken of die inderdaad zo zal verlopen als voorzien. De benodigde hoeveelheid tests blijft onzeker. Tot nu toe zaten inschattingen er vaak naast. De werkgroep hoopt dat er maximaal 700.000 testen per week nodig zijn. Die piek wordt verwacht in februari.

Maar in een meer pessimistisch scenario zijn er die maand meer dan één miljoen test per week nodig. Dan redt Nederland het nét – mochten die sneltests hun werk doen.

