Gezondheidsraad: Voordelen vaccineren kinderen groter dan nadelen

Bied ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronavaccin aan, adviseert de Gezondheidsraad. Onderzoek onder ruim 2.200 kinderen van 5 tot en met 11 jaar liet zien dat de werkzaamheid van het Pfizer-vaccin 90,7 procent is. Dat is vergelijkbaar met werkzaamheid in adolescenten en jongvolwassenen.

De Gezondheidsraad geeft een positief advies omdat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Bij beslissingen over vaccinatieprogramma’s voor kinderen moet het belang van het kind leidend zijn. Omlaag brengen van de besmettingscijfers is volgens de Gezondheidsraad geen reden voor vaccinatie. Voor een kind moet vaccinatie namelijk ‘een zekere mate van gezondheidswinst’ opleveren.

De Jonge maakt vaccineren jonge kinderen mogelijk Kort na de bekendmaking van het advies van de Gezondheidsraad vrijdagmiddag, maakte demissionair minister Hugo de Jonge bekend kinderen 5 tot 11 jaar oud vanaf de tweede helft van januari hun vaccin mogen halen. Lees hier de update in ons liveblog.

Ernstige complicatie

Bij covid is dat volgens de Gezondheidsraad het geval, al zijn veruit de meeste kinderen na een besmetting niet ernstig ziek. Toch kan een klein deel lang last houden van klachten. De ernstigste complicatie die kan optreden is een ontstekingsreactie in vitale organen. MIS-C heet deze aandoening. Deze complicatie kan leiden tot ziekenhuis of ic-opname. Hoeveel kinderen MIS-C hebben ontwikkeld, is niet te zeggen, maar de raad schat dat het kan gaan om 100 tot 150 gevallen. “Het is aannemelijk dat vaccinatie dit kan voorkomen”, aldus de raad.

Daar komt volgens de raad bij dat vaccinatie ervoor kan zorgen dat kinderen indirect minder nadeel van de pandemie ondervinden. Als het virus vrij rondgaat onder kinderen, heeft dat effect op de gehele samenleving. Gevolg is dat er sneller maatregelen nodig zijn, zoals beperkte toegang tot school, sport en sociale contacten. Vaccinatie gaat weliswaar de overdracht van het virus niet tegen, maar maakt het voor het virus wel moeilijker om zich te verspreiden.

Tegenover deze gezondheidswinst staan kleine nadelen. De meeste kinderen zullen na vaccinatie kortdurend last hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of koorts. De kans op zeldzame bijwerkingen, zoals myocarditis (ontsteking van de hartspier) is volgens de raad zeer laag.

De vraag is nu of ouders overgaan tot vaccinatie van hun kind. De Gezondheidsraad vindt dat alle vormen van drang vermeden moeten worden. Vaccineren of niet mag niet leiden tot uitsluiting van school of tot sociale uitsluiting.

Discussie onder kinderartsen

Onder kinderartsen is er discussie over het nut van wel of niet vaccineren van kinderen. Zo kwam vorige week naar buiten dat er binnen de Nederlandse Vereniging Kinderartsen onenigheid is over het standpunt dat de organisatie gaat innemen. De Vereniging van Jeugdartsen is voorstander van vaccineren van kinderen.

Cijfers van het RIVM laten week op week zien dat het virus vooral rondgaat onder kinderen van 5 tot en met 14 jaar. Zo zijn van elke duizend kinderen van 5 tot en met 9 jaar er achttien besmet. Ook onder kinderen van 10 tot en met 14 jaar is de besmettingsgraad met zestien op duizend kinderen hoog.

Volgens sommige deskundigen zijn scholen, vooral basisscholen, de motor achter de huidige golf besmettingen. Anderen wijzen erop dat het niet de kinderen zijn die zorgen voor volle ziekenhuizen – ook al besmetten kinderen wel hun ouders. Want ook in de leeftijdsgroep van de ouders komen veel meer besmettingen voor dan gemiddeld.

