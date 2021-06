Gezondheidsraad: nodig alle tieners uit voor een coronavaccin

Geef kinderen van 12 tot 17 óók een prik, luidt het advies van de Gezondheidsraad, het wetenschappelijke orgaan dat de overheid adviseert over gezondheidskwesties. Het is in Nederland niet gebruikelijk om kinderen te vaccineren voor het algemeen belang, maar de opkomst van de deltavariant heeft het speelveld veranderd. Maar ook voor de tieners zelf heeft een vaccin veel voordelen, benadrukt de Raad. Corona kan bij kinderen in zeldzame gevallen bijvoorbeeld leiden tot MIS-C, een ernstige ontstekingsreactie waarbij opname in het ziekenhuis nodig is. Ook lopen zij het risico op long covid.

Daarnaast kent de Raad een ‘aanzienlijk gewicht toe’ aan de beperkende maatregelen die dreigen bij een vierde golf. Van die maatregelen is inmiddels duidelijk dat ze juist op het mentale welzijn van jongeren een groot effect hebben. Dat kan door vaccinatie worden voorkomen, is de redenatie. Het gaat om ongeveer een miljoen tieners in Nederland.

Tieners moeten zelf de afweging kunnen maken of ze de prik willen, zegt Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad. “16- en 17-jarigen zijn autonoom in hun besluit om wel of niet te vaccineren.” 12 tot 16-jarigen nemen dit besluit in principe samen met hun ouders. “Als er sprake is van een conflict, dan is de wens van het kind doorslaggevend.”

Wapen tegen de vierde golf

Het advies komt een week nadat Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer onomwonden zei dat de deltavariant dit najaar voor een vierde coronagolf kan zorgen als tieners niet worden gevaccineerd. Het instituut verwacht op basis van zijn rekenmodellen dat een vierde golf kan worden voorkomen als tieners een vaccin krijgen. Eerder adviseerde de Gezondheidsraad al om kinderen uit medische risicogroepen te vaccineren, het kabinet nam dat advies over.

Het vaccineren van kinderen is omstreden omdat de medische risico's die voor hen kleven aan een coronabesmetting gering zijn. Waarom zou je ze dan prikken, met alle mogelijke bijwerkingen van dien?, luidt het voornaamste bezwaar van tegenstanders. Gebruik kinderen niet als immunologisch schild zolang je niet genoeg weet van mogelijke schade op de langer termijn, schreven diverse artsen van het kritische Artsen Covid Collectief in een opiniestuk. Hecht liever aan het ‘aloude voorzorgsprincipe’, schrijven zij.

De Jonge was eerder voorstander

Woensdag laat coronaminister Hugo de Jonge weten of hij meegaat in het advies. Eerder zei hij al voorstander te zijn van het vaccineren van tieners omdat de kans op besmettingen in met name klassen zo kleiner wordt, en de kans op wéér een schoolsluiting daarmee ook. Ook zei hij dat de samenleving op deze manier ‘zo goed mogelijk beschermd’ wordt tegen het virus.

Kinderartsen, die zich eerder tegen het vaccineren van tieners keerden, maakten maandag een draai. De besmettelijke deltavariant maakt het noodzakelijk, zei Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Daarnaast speelt voor de kinderartsen mee dat uit nieuwe onderzoeksgegevens uit de Verenigde Staten blijkt dat een zeldzame bijwerking bij kinderen, een ontsteking aan de hartspier, minder vaak voorkomt dan aanvankelijk gedacht: één op de 15.000 jongens heeft er last van, en nog minder meisjes.

Pfizer is al op tieners getest

Als minister De Jonge meegaat in het advies van de Gezondheidsraad, krijgen tieners het vaccin van farmaceut Pfizer aangeboden. Dat vaccin is als enige voor deze leeftijdscategorie goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

“Het vaccin van Pfizer is in een studie onder twaalf- tot zestienjarigen net zo veilig en effectief gebleken als bij volwassenen. De farmaceut heeft ook een studie lopen bij kinderen onder de twaalf jaar. Kinderen reageren sterk op de vaccins”, zei kinderarts Patricia Bruijning eerder in Trouw. “Ze maken meer antistoffen aan. De bijwerkingen zijn ook iets sterker. Hun afweer staat meer aan. Er zijn plannen om te onderzoeken wat de ideale dosering zou moeten zijn, maar de veiligheid lijkt geen probleem te zijn. Al moeten we daar natuurlijk extra alert op blijven.”

Elders zijn kinderen al aan de beurt In veel delen van de wereld moeten zelfs de oudste inwoners nog hun eerste prik krijgen, maar in snelvaccinerende meest westerse landen zijn de jongeren al aan de beurt, en hier en daar zelfs al kinderen. Zo worden er in de Verenigde Staten sinds mei kinderen vanaf twaalf geprikt met Pfizer. Ook in onder meer Israël, Dubai, Chili, Frankrijk, Estland, Hongarije, Italië, Roemenië en Oostenrijk zijn ze begonnen met het vaccineren van tieners. Elders zijn er vergevorderde plannen om dat te doen, en is er al bijbehorende toestemming van de autoriteiten. Zo gaf China onlangs groen licht voor het toedienen van vaccin Sinovac aan kinderen vanaf drie jaar oud. In Spanje willen ze kinderen in de middelbare-schoolleeftijd twee weken voor het nieuwe schooljaar prikken.

Lees ook:

Twee op de drie Nederlanders moet immuun zijn voor corona, waarom krijgen kinderen dan geen prik?

Eerder sprak wetenschapsredacteur Joep Engels met kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning over de voors en tegens van het vaccineren van kinderen. Lees het hier terug.