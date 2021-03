Gezondheidsraad: Geen bewijs dat vitamine D beschermt tegen Covid-19

In drogisterijen zijn de schappen met vitamine-D-supplementen regelmatig leeg. Het slikken van vitamine D zou helpen tegen Covid-19, zo ging het gerucht. Daarvoor is echter geen bewijs, zegt de Gezondheidsraad woensdagochtend in een advies, op verzoek van het ministerie van volksgezondheid.

Voor de bewering dat vitamine D besmetting met het coronavirus voorkomt, of ervoor kan zorgen dat je minder ziek wordt van het virus, is geen bewijs te vinden in de wetenschappelijke literatuur. Een commissie van de Gezondheidsraad ging met een stofkam door alle beschikbare studies naar vitamine D. De raad ziet geen aanleiding om mensen nu te adviseren om ter preventie van luchtweginfecties of Covid-19 vitamine-D te slikken.

Van nature zit vitamine D in voedingsmiddelen als vette vis, eieren en melkproducten en wordt de vitamine toegevoegd aan bijvoorbeeld boter. Tussen maart en november wordt in de huid vitamine D aangemaakt door zonlicht.

Goed voor de botten

Bekend is dat vitamine D goed is voor de botten. Om die reden krijgen bijvoorbeeld ouderen het advies om vitamine D bij te slikken. Ook speelt de vitamine een rol in de goede werking van spieren en van het immuunsysteem. Daar zit hem de crux: sommige deskundigen menen dat het slikken van extra vitamine D een eenvoudige manier is om het immuunsysteem een boost te geven, zodat je beter beschermd bent tegen luchtweginfecties, zoals het coronavirus.

Daarvoor is dus geen bewijs, aldus de Gezondheidsraad. Voor het coronavirus ontbreken aanwijzingen daarvan sowieso, al is er nog weinig onderzoek is gedaan naar deze relatief nieuwe ziekte. De Gezondheidsraad onderzocht daarom ook wat er bekend is over de werking van vitamine D bij andere luchtwegvirussen. Er zijn aanwijzingen dat het slikken van vitamine-D-supplementen luchtweginfecties kan helpen voorkomen. Dan gaat het vooral over kinderen, maar ook in dat geval zijn de aanwijzingen zwak.

Bepaalde groepen moeten blijven slikken

De Gezondheidsraad ziet dus geen reden om het Vitamine D-advies aan te passen. Voor de groepen mensen die de raad al langer adviseert om extra vitamine D te slikken, is het belangrijk dat te blijven doen. Behalve om ouderen gaat het onder meer om kinderen tot vier jaar en mensen die zelf te weinig vitamine D in de huid aanmaken. Zij moeten dus vooral blijven innemen.

Ook mensen die niet of nauwelijks buiten komen vanwege de pandemie, kunnen volgens de Gezondheidsraad in de risicogroep vallen zonder dat ze er erg in hebben. Ook hen adviseert de Gezondheidsraad om dagelijks 10 microgram vitamine D bij te slikken.

