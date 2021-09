Gezondheidsraad: geef mensen met een afweerstoornis snel een derde prik

Alleen de mensen bij wie de twee prikken vanwege een afweerstoornis niet werken, moeten een derde prik krijgen. De rest, met de ouderen voorop, volgt wellicht later. Dat is de kern van het advies dat de Gezondheidsraad dinsdagochtend uitbracht en waar het kabinet meestal haar beleid op baseert.

Hoewel een derde prik voor de rest van Nederland nu niet nodig is, adviseert de Raad het kabinet wel vast ‘te anticiperen’ op een boostercampagne zodat die direct kan beginnen als blijkt dat gevaccineerden ernstig ziek worden doordat de effectiviteit van coronavaccins terugloopt. Nu zijn daar nog geen aanwijzingen voor.

Of het kabinet al vaccins moet inkopen, of priklocaties open moet houden is ‘aan de uitvoering’, zegt de voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg in een persbriefing. Er is nu te weinig bekend over de werkzaamheid van zo'n boosterprik om al een campagne op te tuigen. Ook is die extra prik nog niet goedgekeurd door het Europese Medicijnagentschap (EMA) en beschermen de twee prikken nog voor bijna honderd procent tegen ernstige ziekte.

Verminderde immuunrespons

De groep die wel een derde prik moet krijgen, bestaat waarschijnlijk uit zo'n 200.000 mensen, aldus Kullberg. Het gaat om mensen wier immuunsysteem, ook al hebben zij twee prikken gehad, amper reageert. Dit zijn bijvoorbeeld transplantatie-patiënten, die afweeronderdrukkende medicatie moeten slikken. Wie er nog meer in deze categorie vallen, moet het RIVM zelf bepalen, zegt hij.

Uit onderzoek blijkt dat sommigen van hen wel een hogere immuunrespons krijgen als ze een derde prik krijgen. Deze extra dosis moet je daarom niet zien als booster, schrijft de Gezondheidsraad, maar als ‘onderdeel van de primaire vaccinatieserie.’ Hierover is ook geen wetenschappelijke discussie, aldus Kullberg.

Andere groepen

Voor andere groepen is een boostervaccin op dit moment nog niet nodig, aldus de Raad. ‘De enige aanwijzingen tot nu toe voor een afnemende bescherming komen uit Israël, maar deze aanwijzingen bieden op zichzelf nog te weinig basis voor een boostercampagne in Nederland’, staat in het advies. Ook in Israël worden mensen met zogeheten ‘doorbraakinfecties’ amper ernstig ziek.

Verder zijn er op dit moment nog weinig gegevens over de werkzaamheid, effectiviteit en veiligheid van boostervaccinatie, stelt de Raad. Daarbij zijn er nadelen verbonden aan de booster zolang die niet nodig is; denk aan de wereldwijde schaarste aan vaccins. De beschikbare prikken kunnen anderen beschermen tegen ernstig verloop van de ziekte.

Omstreden booster

Ze hebben er een zomer overheen laten gaan, de leden van de Gezondheidsraad, om te beraadslagen over de derde prik. Ondertussen besloten diverse landen al een extra prik mogelijk te maken, vooral voor kwetsbare mensen, zoals verpleeghuisbewoners. Onder meer in Duitsland, Frankrijk en België is dit het geval. Israël en Hongarije geven een derde prik aan iedereen die dat wil. Ook de Amerikaanse regering is dat van plan.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontbreekt het aan bewijs dat een extra prik noodzakelijk is. De WHO zou liever zien dat eerst mensen in arme landen met een lage vaccinatiegraad aan de beurt komen en riep landen begin augustus al op om met de derde prikken te stoppen.

Lees ook:



De derde prik: een nuttige booster of een schoffering van arme landen? De voors en tegens op een rij

Een derde prik: pure noodzaak of een toonbeeld van vaccinongelijkheid? De WHO roept landen die het al doen op er voorlopig mee te stoppen. Nederland beslist na de zomer. De voor- en tegenargumenten van een ‘boostervaccin’ op een rij.