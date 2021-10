Gevaccineerden geven het coronavirus in huis bijna net zo makkelijk door als niet-gevaccineerden

Gevaccineerden genezen sneller van covid als zij toch besmet zijn geraakt. Maar de hoeveelheid virus die ze bij zich dragen op het toppunt van besmettelijkheid is net zo groot als bij ongevaccineerden. Dat kan een verklaring zijn waarom ook gevaccineerden het virus gemakkelijk doorgeven binnen hun huishoudens, zo schrijven onderzoekers in een studie die donderdag is gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases.

Binnen de huishoudens die zijn onderzocht, bleek dat van alle gevaccineerden die contact hadden met een besmet persoon 25 procent zelf ook besmet raakte. Bij de ongevaccineerden was dat 38 procent. Dat een covid-vaccin geen garantie is tegen besmetting en overdracht was al bekend.

‘Vaccins zijn van cruciaal belang voor het beheersen van de pandemie’

In de studie keken onderzoekers tussen september 2020 en september 2021 naar 621 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk. Dat land is vooral gevaccineerd met AstraZeneca, in Nederland is Pfizer het meest gebruikte vaccin. Daarnaast richtte het nieuwe onderzoek zich alleen op besmette personen met asymptomatische of milde infecties.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van Imperial College London, University of Oxford, University of Surrey, Public Health England en het Manchester Academic Health Sciences Centre, alle in het Verenigd Koninkrijk. Een van de leiders was hoogleraar Ajit Lalvani van Imperial College London. Zij benadrukt dat ‘vaccins van cruciaal belang zijn voor het beheersen van de pandemie’.

Een snelle derde prik voor mensen met een verzwakt immuunsysteem

De vaccins beschermen namelijk langdurig tegen ernstige covid en dus ziekenhuisopname of overlijden. “Onze bevindingen laten wel zien dat vaccinatie alleen niet voldoende is om te voorkomen dat mensen besmet raken met de deltavariant en deze verspreiden in huishoudelijke omgevingen”, zegt ze in The Lancet.

“De voortdurende overdracht die we zien tussen gevaccineerde mensen, maakt het essentieel voor niet-gevaccineerde mensen om zich te laten vaccineren om zichzelf te beschermen tegen infectie en ernstige Covid-19, vooral omdat meer mensen tijdens de wintermaanden tijd binnen in de buurt zullen doorbrengen.”

Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat gevoeligheid voor infecties al binnen een paar maanden na de tweede vaccindosis toenam. Dat pleit volgens Lalvani voor een snelle derde prik voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Nu heeft AstraZeneca, het ‘Britse’ vaccin, meer last van afnemende bescherming tegen besmetting dan Pfizer. AstraZeneca beschermt na drie maanden voor ongeveer 61 procent, Pfizer voor 78 procent. Bij wie en wanneer Nederland de derde prik gaat zetten, is nog niet bekend. De Gezondheidsraad is gevraagd om op 2 november met een advies te komen.

Een van de hoofdauteurs van het studie, Anika Singanayagam, zegt in The Lancet dat de bevindingen belangrijke inzichten bieden in het effect van vaccinatie, “en in het bijzonder waarom de deltavariant wereldwijd hoge aantallen Covid-19-gevallen blijft veroorzaken, zelfs in landen met een hoge vaccinatiegraad. Voortdurende volksgezondheids- en sociale maatregelen om de overdracht te beteugelen – zoals het dragen van maskers, sociale afstand en testen – blijven dus belangrijk, zelfs bij gevaccineerde personen.”

