Gelovigen en migranten vaker kritisch over euthanasie

Respondenten die aangeven religieus te zijn, staan vaker negatief tegenover euthanasie dan zij die zichzelf niet gelovig noemen. Dat is één van de uitkomsten van de peiling van Trouw en Panel Inzicht over het levenseinde, waarover Trouw eerder deze week al publiceerde. In dit onderzoek zijn vragen gesteld over de omgang met de dood.

De steun voor euthanasie is de afgelopen jaren gegroeid, zo is bekend uit eerder onderzoek. Maar die steun is niet onder alle bevolkingsgroepen even groot. Van de deelnemers die aangeven religieus te zijn (45 procent van het totaal) staan maar zes op de tien achter de Nederlandse euthanasiewet, waarin is vastgelegd dat artsen in bepaalde situaties euthanasie mogen verlenen aan patiënten die ondraaglijk lijden. Nederland is een van de weinige landen ter wereld waar euthanasie is toegestaan.

Bij de groep die zichzelf niet gelovig noemt, staan negen op de tien achter de euthanasiewet. Gelovige ondervraagden zien euthanasie ook minder vaak als mogelijkheid voor zichzelf: zes op de tien, tegenover acht op de tien bij de niet-religieuzen. Bijna de helft van de respondenten die nooit euthanasie zouden overwegen, noemt daarbij hun religie of levensovertuiging als reden.

Mensen met een migratieachtergrond zijn kritischer over euthanasie

Ook de groep deelnemers met een migratieachtergrond is kritischer over euthanasie dan de groep zonder migratieachtergrond. Het gaat dan om 168 van de 1000 deelnemers in het panelonderzoek die ofwel zelf uit het buitenland komen, of minstens een van de ouders. Deels is er overlap: respondenten met een migratieachtergrond noemen zich ook vaker religieus.

Zes op de tien respondenten met een migratieachtergrond staan achter de euthanasiewet, een even grote groep ziet zelf euthanasie als mogelijkheid. Bij ondervraagden zonder migratieachtergrond steunen acht op de tien de euthanasiewet, en ziet driekwart euthanasie voor zichzelf als optie.

‘Allah bepaalt je moment van overlijden’

Er zijn meer verschillen: ‘controle hebben’ over het sterfproces vinden ondervraagden met een migratieachtergrond minder vaak belangrijk. Ook het voorkomen van pijn staat bij hen minder voorop.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam eerder al tot de conclusie dat Nederlanders met een migratieachtergrond minder vaak voorstander zijn van euthanasie. Volgens het CBS hangt dat deels samen met religie, met name met de islam.

“Euthanasie is onder moslims taboe”, zegt ook Saïda Aoulad Baktit, islamitisch geestelijk verzorger in het Radboud UMC. “Binnen de islam is het niet toegestaan. Allah bepaalt je moment van overlijden.” Baktit heeft in de 25 jaar dat ze in het ziekenhuis werkt, pas één keer meegemaakt dat een moslim koos voor euthanasie.

Wilt u zelf beslissen over uw levenseinde, of hebben anderen daar ook iets over te zeggen? En wilt u ten koste van alles dat uw leven pijnloos eindigt? Reageer via lezers@trouw.nl.

